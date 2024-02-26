Губернатор Александр Беглов: Мы не делим бойцов из Петербурга и других регионов на своих и чужих, а исходим из главного – обеспечить людей всем необходимым

Итоги деятельности властей Северной столицы по поддержке ветеранов СВО и членов их семей в 2022-24 годах подвели сегодня на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства

«Президент России неоднократно подчёркивал важность всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей. Мы не делим бойцов из Петербурга и других регионов на своих и чужих, а исходим из главного – обеспечить их всем необходимым. Эти вопросы находятся на нашем постоянном контроле. Мы накопили богатый опыт и готовы им делиться», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города рассказал о богатейшем практическом опыте по оказанию всеобъемлющей помощи ветеранам специальной операции и их близким. Выполняя поручение главы государства, Петербург оказывает помощь участникам специальной военной операции в решении социальных и бытовых вопросов, реабилитации, адаптации и трудоустройстве.

Помимо мер поддержки бойцов СВО, которые приняты на федеральном уровне по указанию президента страны, город оперативно разработал собственную региональную систему.

В частности, Санкт-Петербург одним из первых регионов России ввел «социальный паспорт» на каждого участника СВО. Данная система позволяет оказывать всю необходимую помощь и поддержку максимально адресно. За каждой семьей военнослужащего закреплен персональный социальный куратор от районных администраций. Губернатора убежден, что каждый воин, сражающийся за Родину, должен быть твердо уверен в надежной защите со стороны государства семьи, родных, детей.

Совет при Губернаторе по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей помогает поддерживать с женами и родителями военнослужащих обратную связь.

Медицинские учреждения мегаполиса принимают на лечение и реабилитацию бойцов не только из Петербурга, но и других регионов нашей страны. Если это необходимо, военнослужащим оказывается психологическая помощь.

Решаются и жилищные вопросы петербургских очередников из числа ветеранов боевых действий. Крупные городские предприятия помогают демобилизованным участникам СВО и членам семей погибших бойцов с трудоустройством.

Для бойцов, которые возвращаются из зоны СВО, также разработаны специальные досуговые программы. За эту работу Александр Беглов поблагодарил музеи истории Санкт Петербурга, обороны и блокады Ленинграда, государственную организацию «Петербург-концерт» и выставочный центр «Россия – Моя история».

Губернатор напомнил и о неоценимом вкладе в общее дело и в будущую Победу тысяч петербуржцев. Раненых бойцов лечат в стационарах и возвращают в строй медики. Необходимое на фронте имущество и оборудование собирают и доставляют волонтеры. А петербургские строители возводят оборонительные сооружения, восстанавливают Мариуполь и другие населенные пункты на освобождённых территориях.

«Задача города – создать для этой деятельности все необходимые условия. Действие региональных мер поддержки детей из семей участников СВО мы продлили до 31 декабря 2024 года», – подчеркнул Александр Беглов.

Сама система поддержки участников специальной военной операции и их близких постоянно совершенствуется.

«Президент отметил беспрецедентную поддержку народом участников специальной военной операции. Патриотический настрой сегодня есть у абсолютного большинства граждан страны. С учётом опыта и наработки наших партнёров – социально ориентированных некоммерческих организаций, будем постоянно модернизировать весь комплекс оказываемой помощи», – пояснил губернатор.

Крайне важно сейчас, по нению главы города активизировать работу по лечению и реабилитации раненых бойцов, их реабилитации, в том числе, психологической и возвращению к нормальной, мирной жизни. При необходимости требуется эффективное содействие в профессиональной переподготовке, трудоустройстве или открытии собственного дела. Авторитет ветеранов спецоперации востребован в общественной деятельности и военно-патриотическом воспитании молодёжи.

«Сегодня самое главное – наращивать поддержку наших бойцов. Старый советский лозунг «Народ и армия – едины!» мы должны наполнить новым смыслом», – отметил Александр Беглов.

В 2023 году в городе-побратиме Санкт-Петербурга Мариуполе отремонтировано, благоустроено и сдано в эксплуатацию 28 объектов. Годом раньше петербургские строители привели в порядок 24 объекта.

«Петербургские строители восстанавливают и строят самое необходимое – медицинские объекты, школы, детские сады, объекты культуры и транспортной инфраструктуры – все то, что призвано вернуть мариупольцев к повседневной жизни и восстановить комфортную среду в нашем городе-побратиме», – прокомментировал высокий темп восстановления города Александр Беглов .

На объектах Мариуполя сейчас трудятся более 1000 человек различных строительных специальностей.

Взято отсюда

27.02.2024