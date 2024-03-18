«Хотим похоронить его на Родине»: рабочий из Иркутска умер в больнице Южной Кореи с баснословными долгами за лечение

Мать умершего в Южной Корее жителя Иркутска просит материальной помощи

Павел боролся за жизнь четыре месяца. Фото: личный архив.

«16 марта Паши не стало. Он боролся за жизнь четыре месяца…», – это трагическое сообщение появилось на странице в соцсетях, где проходил сбор средств для 33-летнего жителя Иркутска. В 2017 году Павел Галичин уехал на заработки в Южную Корею, но в преддверии этого Нового года решил вернуться в Россию, чтобы построить семью с любимой женщиной и осесть. Планы разрушил страшный случай. Неизвестный избил сибиряка, доведя до черепно-мозговой травмы, инсульта и комы. То, что пациент пришел в себя после сложнейшей операции, врачи уже называли чудом.

Поддержать сына, из Приангарья прилетела Марина Смородникова. Женщине тут же выставили баснословные счета за лечение – больше пяти миллионов рублей! Откуда взять такие деньги безработной пенсионерке? В больнице согласились простить половину суммы, но это мало изменило ситуацию. Без оплаты оказавшегося при смерти Павла не соглашались выписывать для транспортировки на Родину. Женщина обратилась за помощью к землякам в Интернете, и деньги начали поступать, но…слишком медленно. Погасить долг полностью так и не удалось.

Теперь семья мужчины борется за право проститься с ним и похоронить в Иркутске.

Избил, но отказался оплатить лечение

Еще пару лет назад у Павла Галичина было все, о чем можно мечтать. В Корее тот нашел хороший источник дохода, трудясь разнорабочим на местных заводах. Здесь же встретил девушку, которую искренне полюбил. После пяти лет отношений пара договорилась перебраться в Иркутск. Она уехала чуть раньше, а он остался, чтобы больше заработать. Никто и подумать не мог, что их встрече не суждено состоятся.

– Ночью 17 ноября 2023 года мне пришло сообщение с незнакомого номера: «Ваш сын доставлен в больницу в городе Чхонджу, и ему делают операцию на головном мозге» (сообщение перевелось автоматически – прим. Ред.), – вспоминала в беседе с корреспондентом КП-Иркутск Марина Александровна. – Позже выяснилось, что это писал хозяин квартиры, которую снимал Паша. Именно он нашел его разбитым инсультом и вызвал скорую.

Главным подозреваемым по уголовному делу об избиении мужчины стал его старый знакомый, который приехал за рубеж из Бурятии. Оплачивать лечение предполагаемый преступник отказался. Тем временем, обязательства родных Павла перед госпиталем увеличивались с каждым днем. Сутки в реанимации обходились в один миллион вон, что равнялось почти 69 тысячам рублей.

Врачи дали понять – россиянину срочно нужно вернуться домой и наблюдаться у отечественных специалистов. Из-за травмы половина его тела была парализована, также он не мог говорить и есть самостоятельно.

С миру по нитке

Благодаря родственникам, друзьям и откликнувшимся на чужую беду незнакомцам, в том числе читателям КП-Иркутск, Марине Смородниковой удалось собрать больше 1,1 миллиона рублей. Так, сибирячка смогла прилететь за границу и находиться рядом с сыном.

– Спасибо, всем, кто откликнулся! После выхода статьи в «Комсомолке» с 11 по 14 января на мой счет поступила 441 тысяча рублей. Это были самые крупные зачисления с момента открытия сбора.

Помочь с транспортировкой и сопровождением в самолете частично парализованного пациента согласились в Федеральном центре медицины катастроф, но билеты для Павла (пациенту на носилках в самолете необходимо сразу несколько мест) Марина Александровна должна была выкупить самостоятельно, что обошлось бы примерно в 2,8 миллиона рублей.

Павел пережил сложнейшую операцию на головном мозге. Фото: личный архив.

Моментами состояние Павла улучшалось – он реагировал на маму и ее слова, мог дышать без специального оборудования, но случались и «откаты», вызванные осложнениями. За несколько дней до кончины сына Марина Смородникова почувствовала себя плохо. В связи с этим ей пришлось в короткие сроки улететь обратно в Иркутск. В это же время ухудшилось и состояние сына.

Могут не выдать тело

– В больнице нам поставили ультиматум – тело Паши выдадут только после погашения задолженности, – вздыхает собеседница КП-Иркутск. – На сегодняшний день необходимо собрать еще 2,5 миллиона. При этом, не исключено, что за хранение тела в морге, тоже нужно будет дополнительно заплатить. Очень надеюсь на помощь неравнодушных людей!

Сбор ведут только мать Павла Марина Смородникова и его брат Андрей Галичин. Их реквизиты: 2202201609182262, 2202206349424213, Сбербанк.

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Взято отсюда

18.03.2024