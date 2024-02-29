«И губы мои сделались вдруг как свёрнутый спасательный круг»: чем опасно увлечение пластическими операциями

Женщина с самыми большими губами в мире сделала за один день шесть операций на лице, увеличив скулы, подбородок и челюсть – корреспондент kp.ru нашёл историю похлеще и опубликовал рассказ девушки как есть, без купюр
Женщина с самыми большими губами в мире сделала за один день шесть операций на лице, увеличив скулы, подбородок и челюсть
«А мне вчера Ашот написал:
«Вот ты, Марина, ходишь в спортзал.
При этом – только ты не обессудь –
Имеешь очень маленькую грудь.
Её под одеялом – прости –
Без света очень трудно найти.
А если выражаться прямо в лоб,
То нам, Марина, нужен микроскоп».
А я ему в ответ: «Ох, Ашот!
Я сделала с экрана скриншот,
Чтоб предъявить в одиннадцать часов,
Когда ты дома будешь без трусов.
Я прошепчу, подвинув торшер:
«Тебе ли говорить про размер?..»
А, впрочем, если мы кредит возьмём,
То я схожу к хирургу на приём».
Мы вовсе не имели обид.
И вот уже нам дали кредит.
И вот уже лежу я на столе
В какой-то частной клинике в Орле.
Растёт как на дрожжах моя грудь –
Так быстро, что мне страшно вздохнуть.
Но у меня – вот это чудеса! –
Теперь не закрываются глаза.
Однако мой талантливый врач
Сказал: «Марина, только не плачь.
Сейчас мы скорректируем процесс».
И сделал мне ещё один надрез.
Не знаю, как врача понимать,
Но он вдруг начал звать мою мать.
Мой новый бюст повис на потолке,
А ухо оказалось на щеке.
И вот лежу уже третий час,
Пока мне совершенствуют таз,
Пока мне выправляют два плеча
И ищут себе нового врача.
Ещё меня волнует вопрос –
А где мои колени и нос?
И что это, простите, за фигня
Свисает между ножек у меня?!
Глаза мои моргают впритык.
Распух и посинел мой язык.
Одно предплечье в марлевом бинте.
И появилась сыпь на животе.
И губы мои сделались вдруг
Как свёрнутый спасательный круг.
И как теперь я буду пить компот?..
Прости меня за критику, Ашот!..»
Мифы о похудении: есть на ночь можно
Взято отсюда
29.02.2024