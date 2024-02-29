«И губы мои сделались вдруг как свёрнутый спасательный круг»: чем опасно увлечение пластическими операциями

Женщина с самыми большими губами в мире сделала за один день шесть операций на лице, увеличив скулы, подбородок и челюсть – корреспондент kp.ru нашёл историю похлеще и опубликовал рассказ девушки как есть, без купюр

Женщина с самыми большими губами в мире сделала за один день шесть операций на лице, увеличив скулы, подбородок и челюсть

«А мне вчера Ашот написал:

«Вот ты, Марина, ходишь в спортзал.

При этом – только ты не обессудь –

Имеешь очень маленькую грудь.

Её под одеялом – прости –

Без света очень трудно найти.

А если выражаться прямо в лоб,

То нам, Марина, нужен микроскоп».

А я ему в ответ: «Ох, Ашот!

Я сделала с экрана скриншот,

Чтоб предъявить в одиннадцать часов,

Когда ты дома будешь без трусов.

Я прошепчу, подвинув торшер:

«Тебе ли говорить про размер?..»

А, впрочем, если мы кредит возьмём,

То я схожу к хирургу на приём».

Мы вовсе не имели обид.

И вот уже нам дали кредит.

И вот уже лежу я на столе

В какой-то частной клинике в Орле.

Растёт как на дрожжах моя грудь –

Так быстро, что мне страшно вздохнуть.

Но у меня – вот это чудеса! –

Теперь не закрываются глаза.

Однако мой талантливый врач

Сказал: «Марина, только не плачь.

Сейчас мы скорректируем процесс».

И сделал мне ещё один надрез.

Не знаю, как врача понимать,

Но он вдруг начал звать мою мать.

Мой новый бюст повис на потолке,

А ухо оказалось на щеке.

И вот лежу уже третий час,

Пока мне совершенствуют таз,

Пока мне выправляют два плеча

И ищут себе нового врача.

Ещё меня волнует вопрос –

А где мои колени и нос?

И что это, простите, за фигня

Свисает между ножек у меня?!

Глаза мои моргают впритык.

Распух и посинел мой язык.

Одно предплечье в марлевом бинте.

И появилась сыпь на животе.

И губы мои сделались вдруг

Как свёрнутый спасательный круг.

И как теперь я буду пить компот?..

Прости меня за критику, Ашот!..»

Мифы о похудении: есть на ночь можно

Взято отсюда

29.02.2024