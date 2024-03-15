«Я была в шоке, как такие деньги можно забыть»: сибирячка нашла пакет с 1,4 миллиона рублей в кондитерской и вернула пенсионерке

В Томске девушка нашла пакет с 1,4 миллиона рублей и вернула пенсионерке

Пенсионерка забыла пакет с 1,4 миллиона рублей на прилавке. Фото: Предоставлено Дарьей // ГУ МВД по Томской области

27-летняя Дарья – продавец в кондитерской на проспекте Фрунзе в Томске, работает там уже 3 года. 11 марта девушка стояла на кассе, когда пришла 65-летняя женщина – одна из постоянных покупательниц. Пенсионерка купила пирожки, а пока рассчитывалась, положила пакет на прилавок. Потом забрала выпечку и ушла.

Неприметный пакет (справа) заметила случайная покупательница. Фото: Предоставлено Дарьей

– Я пошла рассчитать мужчину, смотрю – на прилавке лежит белый пакет-маечка. Подумала сначала, что это пакет нового покупателя, особого значения не придала. А потом подходит ко мне другая клиентка, говорит: «У вас тут пакет лежит». И отдает мне его в руки. Я стала его убирать, заглянула внутрь, а там деньги: пачки пятитысячных купюр, перевязанные резинкой. Сначала подумала, что игрушечные банкноты из банка приколов. Достала одну купюру, посмотрела – настоящая! Я была в шоке, – рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Девушка тут же вызвала полицию, назвала свои данные и рассказала о находке. Сотрудники сказали ожидать наряд, но Даша решила, что быстрее отнести их в отделение. И через полчаса деньги уже были в полиции.

А на следующий день в кондитерскую пришла хозяйка пакета, та самая постоянная покупательница:

– Первый ее вопрос был: «Я у вас пакет не забывала?» Сказала, что в пакете лежали деньги, 1 миллион 400 тысяч рублей.

Пожилая женщина подарила конфеты и написала благодарность продавцам. Фото: Предоставлено Дарьей

Дарья сказала пенсионерке, что деньги уже в полиции:

– Она растрогалась, сказала: «Я уже и не надеялась его найти». Я спросила, как она пережила эту ночь. Женщина ответила: «Ну а что переживать? Это же деньги. Сегодня есть, завтра нет. Я бы в полицию не обратилась, потому что не доказала бы, что это мои деньги». Мы с коллегами в шоке до сих пор, что вот так можно забыть почти 1,5 миллиона. В этот же день пенсионерка пошла в полицию, через 2 – 3 часа вернулась и принесла две коробки конфет.

– Полицейские вернули деньги пожилой женщине. Она в свою очередь поблагодарила правоохранителей и неравнодушную женщину, обнаружившую забытые сбережения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

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Взято отсюда

16.03.2024