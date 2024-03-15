реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

«Я была в шоке, как такие деньги можно забыть»: сибирячка нашла пакет с 1,4 миллиона рублей в кондитерской и вернула пенсионерке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Томске девушка нашла пакет с 1,4 миллиона рублей и вернула пенсионерке

«Я была в шоке, как такие деньги можно забыть»: сибирячка нашла пакет с 1,4 миллиона рублей в кондитерской и вернула пенсионерке

Пенсионерка забыла пакет с 1,4 миллиона рублей на прилавке. Фото: Предоставлено Дарьей // ГУ МВД по Томской области

27-летняя Дарья – продавец в кондитерской на проспекте Фрунзе в Томске, работает там уже 3 года. 11 марта девушка стояла на кассе, когда пришла 65-летняя женщина – одна из постоянных покупательниц. Пенсионерка купила пирожки, а пока рассчитывалась, положила пакет на прилавок. Потом забрала выпечку и ушла.

Неприметный пакет (справа) заметила случайная покупательница. Фото: Предоставлено Дарьей

– Я пошла рассчитать мужчину, смотрю – на прилавке лежит белый пакет-маечка. Подумала сначала, что это пакет нового покупателя, особого значения не придала. А потом подходит ко мне другая клиентка, говорит: «У вас тут пакет лежит». И отдает мне его в руки. Я стала его убирать, заглянула внутрь, а там деньги: пачки пятитысячных купюр, перевязанные резинкой. Сначала подумала, что игрушечные банкноты из банка приколов. Достала одну купюру, посмотрела – настоящая! Я была в шоке, – рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Девушка тут же вызвала полицию, назвала свои данные и рассказала о находке. Сотрудники сказали ожидать наряд, но Даша решила, что быстрее отнести их в отделение. И через полчаса деньги уже были в полиции.

А на следующий день в кондитерскую пришла хозяйка пакета, та самая постоянная покупательница:

– Первый ее вопрос был: «Я у вас пакет не забывала?» Сказала, что в пакете лежали деньги, 1 миллион 400 тысяч рублей.

Пожилая женщина подарила конфеты и написала благодарность продавцам. Фото: Предоставлено Дарьей

Дарья сказала пенсионерке, что деньги уже в полиции:

– Она растрогалась, сказала: «Я уже и не надеялась его найти». Я спросила, как она пережила эту ночь. Женщина ответила: «Ну а что переживать? Это же деньги. Сегодня есть, завтра нет. Я бы в полицию не обратилась, потому что не доказала бы, что это мои деньги». Мы с коллегами в шоке до сих пор, что вот так можно забыть почти 1,5 миллиона. В этот же день пенсионерка пошла в полицию, через 2 – 3 часа вернулась и принесла две коробки конфет.

– Полицейские вернули деньги пожилой женщине. Она в свою очередь поблагодарила правоохранителей и неравнодушную женщину, обнаружившую забытые сбережения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Томской области.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

Взято отсюда
16.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для…

Автомобиль полиции. Архивное фото Женщина подожгла урну для бюллетеней на…

Минюст расширил список иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото Актер Семен Трескунов* и…

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото Задымление произошло на избирательном…

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два…

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Двое сотрудников коммунальной службы погибли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp