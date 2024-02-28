«Я с мусором из-под плинтуса общаться не собираюсь»: директор школы жестко прошлась по своим ученикам, ругань записали на диктофон

Родители пожаловались на оскорбляющего учеников директора школы под Челябинском

Родители пожаловались на директора, которая оскорбляет их детей

В Челябинской области не утихает школьный скандал. Родители жалуются на директора, которая якобы регулярно оскорбляет учеников. Женщина шлет детей на три буквы и называет их «мусором из-под плинтуса». Интересно, что в управлении образования знают о случившемся, но директор продолжает работать в школе. КП-Челябинск разбирается в ситуации.

«Подавись своей улыбкой»

В распоряжении нашей редакции оказалась аудиозапись, на которой слышны оскорбления учеников. По словам родителей, конфликт происходит в Саткинском районе, в школе № 8 города Бакал, но конкретную дату назвать сложно. Кто-то твердит, якобы запись сделана два месяца назад, а в управлении образования говорят, что инциденту уже больше года.

На записи слышно, что женщина кричит на детей. Сначала на девочку, которая села на подоконник. Потом называет парня негодяем. А затем и вовсе заявляет, что не будет вести у школьников урок обществознания и посылает их на три буквы, попутно отпуская нелестные пожелания в адрес учеников:

— Да чтоб ты подавилась своей улыбкой, и чтоб тебя вывернуло этой улыбкой, знаешь, через одно место.

Свой спич женщина завершает короткой фразой:

— Я с мусором из-под плинтуса общаться не собираюсь.

Как директор это комментирует

КП-Челябинск связалась с директором бакальской школы № 8 Мариной Дымковской, чтобы выяснить, из-за чего разгорелся конфликт. Но она отказалась комментировать аудиозапись.

— А вы считаете, что это достоверная аудиозапись? По телефону это точно не разбирается. Приедьте в школу и сделайте репортаж о жизни школы, поговорите с детьми. Вы воочию увидите, как мы живем, какие взаимоотношения между педагогами и детьми, — сказала Марина Дымковская.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Довели ученики?

Комментарий нашелся в управлении образования Саткинского района. Оказалось, что директор уже понесла наказание, причем не одно — за череду жалоб от родителей.

— Данная ситуация имеет место быть, — рассказала начальник МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района. — Проведены служебные расследования и три проверки образовательной организации. Приняты меры воздействия на директора: два выговора и одно замечание. На этом история считается законченной. Ситуация неоднозначная, директор свою вину признает. Она находилась в состоянии эмоционального стресса, потому что ученики иногда ведут себя по-разному. Мы считаем, что директор понес заслуженное наказание.

По словам Елены Барановой, аудиозаписи уже больше года. И с тех пор никаких обращений от родителей не поступало.

Тем временем, в конце 2023 года родители писали анонимные жалобы в социальных сетях. По их словам, из-за директора из школы уходят талантливые педагоги и ученики.

— Было много обращений и жалоб в адрес директора, но никаких мер принято не было, — жалуются родители. — Почему никто не обращает внимание на уход грамотных, замечательных и справедливых педагогов и учащихся из школы, а также технического персонала?

КП-Челябинск будет следить за развитием ситуации.

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Взято отсюда

28.02.2024