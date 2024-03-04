«Я талантливая, невероятная и буду жить на 845 этаже Москва-Сити»: 10-летняя визажист рассказала о мейке, школе, хайпе и мечтах

Ученица четвертого класса барнаульской школы Варвара Кольченко стала самой юной визажисткой Алтайского краяИсточник:

kp.ru

Варе Кольченко 10 лет, она учится в 4 классе и мечтает стать известным визажистом

Меня зовут Полина, мне 12 лет (совсем скоро 13!), я учусь в 6 классе и хочу стать журналистом. Моя собеседница – Варя Кольченко, ей 10 лет, она учится в 4 классе и уже стала самым юным визажистом в Барнауле.

Когда я ее увидела, мне показалось, что она старше меня: высокий рост, ярко накрашенные глаза, большие кольца-серьги со стразами в ушах, стильный лук (правда, на мой взгляд, перебор красного) – уж точно не подумаешь, что она учится в начальной школе. Я в ее возрасте максимум красила губы «гигиеничкой». Но молодежь нынче продвинутая!

Мейком Варя занялась полгода назад. Так как ей всего 10, на взрослые курсы по макияжу ее не брали. Но она прошла индивидуальное обучение у одного местного визажиста, которая рассказала и показала основы макияжа. А потом начала отрабатывать навыки на моделях. Сначала перекрасила всех маминых подруг. После этого они разместили объявление в соцсетях – желающих сделать бесплатный макияж у 10-летней девочки оказалось немало! Варя красила известных алтайских блогеров, телеведущих, актеров нашего города. А недавно она заработала мейком свои первые деньги!

В 10 лет Варя Кольченко получила сертификат визажиста

Я приехала на встречу с ней со школьным рюкзаком. А Варя – со специальным чемоданчиком, наполненным косметикой. Чего в нем только нет – туши, тени, помады, консилеры, пудры, хайлайтеры, глиттеры… можно накрасить как минимум половину женщин Барнаула!

– Нет, бабушка, она мой главный спонсор!

– Первая моя палетка – Sodа, стилизованная под мультфильм «Холодное сердце». Я купила ее сама, на карманные деньги. А потом, видя, что у меня неплохо получается краситься, мама и бабушка отправили меня учиться на курсы.

Для блогера Александры Кротовой девочка сделал макияж смоки

– Нет. Но и маленькой тоже не считаю. У меня даже ВК написано: «Всех, кто считает меня маленькой для чего-то серьёзного, сразу попрошу покинуть страницу».

– Когда я вырасту, я уеду в Питер и открою там свою студию красоты.

– Да, почти всегда.

Вот с таким мейком Варя пришла в школу и ее вызвали к директору

– Было недавно такое. Я отрабатывала новый вид макияжа – очень яркий, и у меня было задание сделать его себе, сходить так на работу и снять реакцию окружающих. Ну а я же еще не работаю, поэтому пришла в таком виде в школу. На уроке пыталась закрывать лицо руками, но учительница сразу все заметила и сказала идти умываться. Я отказалась. После этого меня повели к директору, где прочитали лекцию о внешнем виде. После этого я пошла в туалет и плакала, мне было очень обидно, что учителя даже не попытались вникнуть в то, что это был эксперимент…

– Нет, у меня очень хорошая тушь за 7 тысяч рублей, она очень стойкая.

– Я не знаю, как так получается, но учусь я хорошо, у меня все пятерки, только по русскому четверка…

– Да! А недавно я за день накрасила 6 моделей, очень устала и мама разрешила не ходить в школу на следующий день!

– Конечно, сто раз!

– Наверное, физ-ра. Я люблю играть в баскетбол. И даже хожу на тренировки в «Алтайбаскет» – недавно мы ездили на соревнования и заняли 1 место. До того, как заняться визажам я даже думала о том, чтобы стать крутой спортсменкой, тем более, что я самая высокая в классе.

10-летняя визажист за работой. Фото: Валентина Аскерова

– По сравнению с тем, что было полгода назад – да, но всегда есть к чему стремиться.

– Не знаю, может кому-то и не нравилось, но мне про это они не говорили.

– Нет, ну не понравилось и не понравилось, как говорится – проходите, следующий!

– Конечно, ведь он подчеркивает естественную красоту.

– Почти всегда хорошо, делают комплименты, но однажды был случай, когда одна девочка сказала: «У тебя макияж как с помойки, смотрится ужасно, лучше бы ты вообще не красилась». Я потом на этом хайпанула – сняла ролик с ламой и посмеялась, что у нас с ней одинаковый макияж.

Варя с мамой и бабушкой, которым она сделала сама мейк. Фото: Вероника Скандакова

– Нюдик, графика, вечерний, свадебный, каткрис. Училась я этому долго, но я научилась. Мой любимый макияж – смоки, он делает глаза очень выразительными!

– У меня на полочке есть пенка для умывания, яблочный пилинг-скатка, маски от черных точек, увлажняющие, сыворотки и крем.

– Я очень много человек перекрасила. Однажды делала макияж известной алтайской актрисе, народной артистке Виктории Гальцевой. Было очень страшно, аж руки дрожали. Но все получилось! А недавно я была в библиотеке для незрячих на встрече с детьми-инвалидами и одной из девочек сделала мейк. Очень хотела, чтобы ей понравилось. А вообще мне больше всего нравится красить маму, несмотря на то, что у нее опущенный глаз и сложное веко. Бывает, если у нее какое-то мероприятие, мы встаем в 5-6 утра, я ее крашу, потом она идет на работу, а я в школу. А самый мой привередливый клиент – это бабушка. Она банкует мне косметикой, поэтому и требует в ответ приличный макияж.

Однажды Варя делала макияж известной алтайской актрисе, народной артистке Виктории Гальцевой. Фото: Анны Зайковой

– Конечно, у меня высокая самооценка.

– Талантливая. Невероятная. Красивая.

– Да. Я даже написала этому мальчику, что он мне нравится, а он не ответил. Я потом плакала…

– Нет, я люблю котиков.

10-летняя визажист за работой. Фото: Валентина Аскерова

– Да! Это было в лагере! И ничего страшного не случилось!

– Да, набила бы кота. А еще хочу проколоть хрящ на ухе.

– 300 миллионов в день. Хочу много денег. И не хочу детей. Мама сказала, что родит братика и хватит нам! Вот и пусть рожает. А я хочу жить в Москва-Сити на 845 этаже и растить котиков…

– У меня потом будет!

– Айфон 15 и обучающий курс у моего любимого визажиста Notcatart. Вот тогда я вообще поперла!

10-летняя визажист за работой. Фото: Валентина Аскерова

ПОДСКАЗКА КП

– Есть разные туши – для удлинения ресниц, подкручивания и объёма. Нужно исходить из того, что ты хочешь. Из бюджетных вариантов я бы посоветовала Cabaret Vivienne Sabo.

– Если говорим про дневной мейк, это – тональный или ВВ крем, консилер, румяна, пудра, скульптор, хайлайтер, тушь, гель для бровей, если нужно – карандаш.

– Это, в первую очередь, гигиена! И, да, уголки удобней прокрашивать кисточкой

Подготовила Полина Ведерникова

Макияж для руководителя модельного агентства Татьяны Жилиной

Как часто вам приходилось выбрасывать любимую одежду, потому что она износилась, немного порвалась или вышла из моды? Такое случалось с каждым. А между тем любимой футболке, пиджаку или кофте можно дать вторую жизнь. Именно этим и занимается молодой модельер из Барнаула Иван Марьин. Он создает одежду методом апсайкла

Взято отсюда

04.03.2024