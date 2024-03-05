Яндекс выяснил, что пользователи чаще всего ищут перед 8 марта в поиске

Яндекс: чаще всего перед 8 марта в поиске ищут подарки, сценарии и песни

Яндекс выяснил, что чаще всего перед 8 марта в поиске ищут подарки и песни

Яндекс изучил поисковые запросы пользователей в преддверии Международного женского дня и выяснил, что чаще всего к 8 марта ищут подарки, сценарии и песни.

По данным сервиса, количество запросов, касающихся весеннего праздника, плавно увеличивается с начала года и резко возрастает за несколько дней непосредственно перед 8 марта. Так, в первую неделю весны 2023 года поисковая системы ежедневно обрабатывала свыше миллиона запросов, которые связаны с праздником.

По данным за период с 19 по 27 февраля, чаще всего в поиске Яндекса вводили следующие запросы, связанные с 8 марта: подарок, сценарий, песня, открытка, стихи, поздравление, поделка, танец, картинки и рисунок.

По информации Яндекса, в своих запросах пользователи чаще всего уточняют, для кого именно они выбирают подарки. Чаще всего речь идет о мамах и коллегах. В некоторых случаях подарок хотят подобрать от кого-то, например, от коллектива или от школьного класса.

Иногда в поисковых запросах указывается конкретный подарок. Причем, упоминаются как привычные вещи, так и не самые очевидные, такие как розовый шуруповерт, пусковик для аккумулятора автомобиля, букет из носков, гирлянды с сердечками и другие.

Что касается самых популярных вопросов, которые пользователи вводят в поиск Яндекса в преддверии Международного женского дня, то самым популярным оказался следующий: «Что подарить на 8 марта?». Затем следуют вопросы «Сколько дней до 8 марта?» и «Как отдыхаем на 8 марта 2024?».

Иногда пользователи поиска Яндекса используют необычные формулировки запросов про 8 марта, например: «Что можно подарить бабушке у которой все есть на 8 марта», «Как сделать из фольги надпись 8 марта?» или «Что делать, если работаешь 8 марта?».

Взято отсюда

05.03.2024