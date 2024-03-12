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Жителей Белгорода пугают ложью о прорыве ВСУ и экстренной эвакуации

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Белгородские власти опровергают информацию об организации в регионе эвакуации

Жителей Белгорода пугают ложью о прорыве ВСУ и экстренной эвакуации

Белгородские власти опровергают информацию об организации в регионе эвакуации. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

«Враг совершил прорыв через границу, нужно срочно организовать эвакуацию в глуби области!» – сообщения такого характера с документом якобы за подписью губернатора Вячеслава Гладкова распространяются среди белгородцев. Паниковать не нужно – как выяснила «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, доверять призыву нельзя.

Да, 12 марта, ВСУ действительно массированно обстреливают регион. И, конечно, не обходится без провокаций.

«Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе — сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора», – объясняет происходящее в социальных сетях министр цифрового развития Сергей Четвериков.

Чиновник добавляет – фейковые сведения распространяются не только в пабликах, но и по электронной почте.

«Зафиксирована массовая рассылках сообщения о кибератаке, в которым призывают скачать файл и проверить компьютер «для предотвращения последствий»». Это фейк, – отметил Четвериков.

Он подчеркивает – загружать подозрительные файлы ни в коем случае нельзя. Всю противоречивую информацию нужно проверять только на официальных источника. Тем более, что губернатор Вячеслав Гладков на своих ресурсах рассказывает, что именно происходит в Белгороде и окрестностях.

Взято отсюда
12.03.2024

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