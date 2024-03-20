Живем все лучше, а детей все меньше: почему в богатых странах падает рождаемость и как ее увеличить в России

Демограф Владимир Тимаков: бороться за традиционные ценности нужно в интернете

Как-то ученые провели такой опыт на мышах: дали им навалом еды, питья, игрушек. Сперва мыши ужасно обрадовались и на радостях стали активно плодиться. А потом поняли, что это не обязательно. Одним словом – заелись. Плодиться в итоге они перестали и… вымерли (подробнее см. «Объясняем на мышках»).

По всему миру сейчас идет тенденция падения рождаемости. Значит ли это, что люди стали жить лучше, больше уделять времени самим себе – и именно поэтому отказываются рожать детей? Как нам все-таки повышать рождаемость в стране и нужно ли убеждать женщин рожать в более раннем возрасте? Об этом корреспондент «Комсомолки» поговорила с демографами.

На Востоке детей стали заменять роботами

В прошлом высокая рождаемость во многом была ответом на высокую детскую смертность. Инфекции, недоедание уносили детей. Люди боялись остаться без потомства и потому рожали больше. Это была общая традиционная установка. Но в 20 веке начался мощный процесс улучшения здравоохранения. После Второй мировой войны ряд стран добился резкого снижения детской смертности. Люди стали думать: «зачем рожать больше, если все выживут». И уже в 70-е годы прошлого века многие семьи стали ориентироваться на модель «простого замещения»: папа и мама, а им на смену приходят сын и дочь. В идеале новое поколение должно быть по численности равно предыдущему. Но прогноз выхода на простое воспроизводство населения не оправдался, рождаемость продолжила падение. Например, в Германии уже к 80-м года спустилась до показателя 1,5, и так на нем и осталась.

– В мире сейчас общая тенденция на снижение рождаемости. Первыми к модели малодетной семьи пришли англосаксонские и скандинавские страны. Если брать евро стандарты, то у нас суммарный коэффициент рождаемости (сколько детей в среднем рожает одна жительница страны) – 1,4, чуть выше, чем в Германии и Австрии и примерно на уровне Великобритании. Это невысокие показатели. Рождаемость стала падать даже в Индии, особенно в южных штатах. Там рождаемость опустилась ниже 1,5, тогда как в северных штатах это 2,5-3 ребенка на семью. Но глубже всех «провалилась» дальневосточная цивилизация. Китай уже лет 15 от нас отстает по рождаемости. Другие страны Восточной Азии, кроме Японии – Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Сингапур ушли по коэффициенту рождаемости ниже единицы. Такого резкого падения рождаемости не было даже в Европе, – рассказал «Комсомолке» демограф Владимир Тимаков.

По его словам, в дальневосточной культуре другое восприятие современной цивилизации, отличное от европейской или латино-американской культур.

– Там особенно активно развивается мода на «чайлд фри» и фэмэли фри», этакий внутренний аутизм, люди стали замыкаться в себе. Они все больше погружаются в виртуальный мир и живут больше виртуальными ценностями, нежели реальными. Некоторых уже больше забавляет общение с электронными подругами и даже электронном ребенком. Речь о виртуальных подругах типа Алисы, отвечающей на вопросы, поддерживающей беседу, плюс идет виртуальная проекция на экран. Можно настраивать параметры характера, внешности. Популярность таких подруг быстро растет в Японии, Корее. В Японии даже есть гостиница с такой услугой: номер с электронной девушкой. При заселении в гостиницу человека регистрируют как пару, чтобы не разрушать его воображаемый мир. Свои чувства и потребность в общении люди заменяют виртуальной реальностью, искусственным интеллектом, предпочитают роботов. Дальневосточная культура в целом менее эмоциональная и более рациональная, – отмечает Владимир Тимаков.

Хотя тратить деньги на себя, жить и предаваться удовольствиям – это уже общемировая тенденция. Например, очень сильное падение рождаемости произошло в Аргентине. За последние 7-8 лет она упала чуть ли не на 40%.

– И это сложно объяснить линейно: лишь одним изменением уровня жизни. Процессы идут более глубинные, мировозренческие, – считает Владимир Тимаков.

Наглядно

Планета одиноких стариков

На протяжении всей своей истории человечество медленно росло. Если на нулевой год отсчета о Рождества Христова на планете было около 250 млн. человек, то накануне демографического взрыва в начале 20 века – уже около 1,5 млрд. человек. То есть за 2 тысячи лет человечество выросло в 6 раз, а за следующее столетие еще почти в 6 раз. А теперь мы ожидаем, что с середины 21 века численность населения будет сокращаться, причем в Восточной Азии быстрее всего.

– Последним драйвером остается Африка, там на протяжении 21 века население будет расти и, возможно, к концу столетия не менее 40% населения земли будут африканцами или африканского происхождения, как собственно и было когда-то давным-давно. Тут нужен баланс: если население Земли растет слишком большими темпами, это вызов для планеты и экологического баланса. А если на всех континентах население резко начнет сокращаться, то у огромного количества стариков просто не будет ни детей, ни внуков. И тогда у нас будет планета одиноких стариков, – отмечает Владимир Тимаков.

Демографы поясняют: если численность одних народов будут расти, а других сокращаться, то для последних это весьма трагично.

– Давайте посмотрим статистику. В прошлом году в России родилось 1 млн 265 детей (без учета новых территорий). Если оценивать количество этнических русских, то порядка 950 тысяч детей или даже меньше. А в Узбекистане в прошлом году в общей сложности родилось 968 тысяч детей. Такое произошло впервые в истории: в Узбекистане родилось больше детей, чем этнических русских на территории России, – говорит Владимир Тимаков.

Для сравнения, накануне Великой Отечественной войны в РСФСР рождалось в 15 раз больше детей, чем в Узбекистане.

– Велик риск, что на территории Евразии может произойти смена этнонокультурного состава. И это я ещё не говорю про переселенцев с других материков – из Африки, например. Поэтому любая страна, если она хочет сохранить себя как целостность культурную, национальную, не имеет права сокращаться по численности населения быстрее, чем сокращаются ее соседи. А если у соседей растет население, это и подавно серьезный вызов. Повышать рождаемость нужно, конечно, и материальными ресурсами, и борьбой за ценности, – считает Владимир Тимаков.

Демографы уверены: повышать рождаемость нужно комплексно. Тут важны и денежные выплаты, и популяризация семейных ценностей, и работа с молодежью через популярных блогеров.

О традиционных ценностях

Статистика показывает, что рождаемость продолжает расти среди тех групп населения, которые демонстрируют большую устойчивость традиционных ценностей. Самый яркий пример евреи-фундаменталисты, доля которых растет не только в Израиле, но даже в Нью-Йорке. Они держатся за уклад своей общины и рожают по 7-8 детей.

– Более мягкий пример – население США в целом. В республиканских штатах, ориентированных на консервативные семейные ценности, рождаемость снижается гораздо более низкими темпами, чем в демократических штатах, где процветает курс на нетрадиционные отношения и «чайлд фри». У демократов считается, что человек должен быть свободен и ему не обязательно ограничивать себя семьей и детьми. Вот и результат: в республиканских штатах в среднем суммарный коэффициент рождаемости 1,75, а у демократов – 1,45. И это не получается объяснить никаким этническим составом, только мировоззрением, – говорит Владимир Тимаков.

– Вопрос не столько в повышении качества жизни, а в повышении жизненных стандартов – как люди представляют себе благополучную жизнь. В топе для молодежи сейчас образ жизни очень богатых людей. Это, прежде всего, звездные блогеры: «вот, я на крутой тачке еду», «вот я полетела на Мальдивы», «вот, купила дорогие туфли». Молодежь это смотрит, и представления о том, как надо жить, растут гораздо быстрее, чем реальные финансовые возможности. И люди начинают думать: «раз я еще до такого не дошел, то какие мне дети», «раз ты не можешь меня обеспечить, то какой ты мне муж», «раз я не могу столько заработать, то зачем еще и на жену что-то тратить». И это мировая тенденция. В любой деревне люди сейчас благодаря Интернету видят, как живут вип-персоны. Звездам хотят подражать многие, но, как ни рвись, этого достигнут лишь единицы, а остальным приходится экономить на семье и детях.

– Надо создать других лидеров общественного мнения. Ведь у многих в душе есть понимание, что человеческие отношения гораздо важнее материального уровня.

Люди моложе 30 лет сейчас не смотрят телевизор, не читают газет и книги особо не читают. Они живут в интернет-среде со своей субкультурой. И если бороться за ценности и мировоззрение, то делать это нужно, прежде всего, в Интернете. Нужны интересные блогеры – многодетные мамы и папы, которые будут рассказывать и показывать свою жизнь, популяризировать семью, супружескую верность – вот это может быть действенным. Таких блогеров надо просто выискивать и «раскручивать».

– У меня трое детей и я на своем опыте знаю: когда считаешь себя личностью, то есть большая потребность свой опыт, знания, представления о жизни передавать другим, и кому же, как не своим детям в первую очередь. Личность личности рознь: замкнутая на себе аутичная личность или личность, которая воспроизводится в детях?

– Семеро по лавкам – сегодня уже почти атавизм. Основной выбор у семей стоит: один-два-три ребенка или ноль детей. Трое детей – это очень гармоничное сочетание, они друг у друга научатся большему, чем на всяких платных курсах и занятиях.

Только цифры

Когда лучше рожать?

В правительстве считают, что россиянок нужно стимулировать рожать раньше. Именно этим объясняют произошедший в январе 2020 года перенос значительной части материнского капитала на первого ребенка.

– Помните, что репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст – до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй, а затем и третий, – заявила на просветительском марафоне «Знание» вице-премьер Татьяна Голикова.

Демографы с таким подходом не согласны.

– Средний возраст рождения 26 лет в России относится не ко всем детям, а к первенцам (26,2 года за 2023). Для всех детей это 29 лет. В среднем по развитым странам это соответственно 29 и 31 год. Моложе только в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане. Утверждение «Чем раньше рождается первенец, тем быстрее второй и третий» как минимум спорно, – рассказал «КП» демограф Алексей Ракша.

Он отмечает, что женщины, изначально ориентированные на многодетность (это в основном закладывается в детстве, в семье), начинают рожать раньше, чтобы успеть родить еще, а не абы какие женщины, вдруг родив раньше, захотели больше детей. Часто бывает наоборот.

– Вплоть до среднего возраста материнского дебюта 29 лет нет никакой статистической связи между ним и уровнем итоговой рождаемости поколений при межстрановом сравнении. Тут можно сравнить Россию с США, Францией, Швецией, Ирландией, Исландией, Великобританией. В этих странах первенца рожают позже, но вторых детей намного больше (78-82% от первых против 60-65% в РФ) и они появляются быстрее после первенца. А в Израиле рождаемость держится на очень высоком уровне при том, что она заметно постарела, а средний возраст материнского дебюта почти на 2 года старше, чем в России,- замечает Алексей Ракша.

Как пояснила «Комсомолке» старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова, еще с прошлого десятилетия женщины стали откладывать рождение детей на более поздний возраст – до 25-30 лет. Вначале тенденция закрепилась в мегаполисах, а потом перекинулась и на другие города.

– Современные женщины считают для себя нужным вначале получить образование, определенный статус на работе, сделать карьеру и, что немаловажно, – выйти замуж. И только после этого задумывают о рождении детей. Этот процесс стал более осознанным, семьи получаются более крепкими, а дети желанными. Поэтому принудить женщин рожать раньше просто невозможно, можно лишь заинтересовывать. Современные семьи ориентированы на малодетность, они идут по линии качественного воспитания детей и внимания к их здоровью. И эту ситуацию нам уже не переломить. Но поддерживать всеми доступными способами тех немногочисленных женщин, которые сейчас находятся в детородном возрасте, просто необходимо, – говорит Наталья Чистякова.

За какого ребенка платить больше?

Демографы убеждают: очень важно повышать размер маткапитала за второго и третьего ребенка.

– Перенос львиной части материнского капитала на первенца в январе 2020 сработал отрицательно: рождаемость первенцев сейчас чуть ниже, чем в конце 2020, а вторых детей гораздо ниже! – напоминает Алексей Ракша.

– Молодые семьи считают: «мы уже все материальные поощрения получили, дальше нам ничего серьезного не светит». А ведь основные трудности и проблемы начинаются при рождении второго и третьего ребенка, особенно с третьего.

Власти сейчас делают ставку на рождение первых детей, потому что опасаются снижения числа первых рождений. Но их и так будет меньше, потому что в детородный возраст сейчас вступило малочисленное поколение 90-х и начала «нулевых», – говорит Владимир Тимаков.

При этом он отмечает: вторых и третьих детей еще физически способны рожать люди 80-х годов рождения, которых гораздо больше. И сейчас крайне важно именно этих людей простимулировать родить еще детей.

– Люди, рожденные в 80-е – это наш последний серьезный демографический резерв, последнее большое поколение. Поэтому родительский потенциал поколения 80-х необходимо задействовать, пока эти люди ещё в детородном возрасте. На это у нас осталось всего несколько лет.

Губит людей не пиво, а… водка

Серьезный удар по демографии наносит алкоголизм. По данным Минздрава, если последние 5-10 лет употребление алкоголя в России снижалось, то сейчас этот процесс остановился. Спустя десятилетие в стране вновь начало расти число людей с диагностированной алкогольной зависимостью. Как утверждают наркологи, 2-4 выпитых бокала вина в неделю – это уже бытовое пьянство, а дальше – привет, алкоголизм.

– Рождаемость у нас на европейском уровне, а средняя продолжительность жизни (73 года) чуть ли не самая низкая в Европе и вообще среди развитых стран. С этим нужно бороться. Продолжительность жизни низкая в основном у мужчин. Исторически причина этому большое потребление водки. Это проблема северных стран и северных народов. Скандинавия с этим справилась очень высокими ценами на крепкий алкоголь. Очень маленьким числом точек продажи алкоголя, неудобным графиком и борьбой с нелегальным производством спирта и водки в промышленных масштабах, – замечает Алексей Ракша.

Кстати, трезвенническая компания 80-х годов прошлого века в СССР обеспечила прирост рождений и сокращение смертности. В целом по Союзу она дала 2 млн дополнительных жизней.

Их нравы

75 тысяч долларов за каждого ребенка

В Южной Корее по итогам прошлого года коэффициент рождаемости составит 0,73. Это один из самых низких показателей в мире. Рождаемость в Южной Корее сейчас ниже 1/3 от необходимой для простого воспроизводства населения. К исправлению ситуации подключился бизнес. Строительная корпорация Booyoung Group пообещала выплачивать своим работникам до $75000 (почти 7 млн рублей) за каждого ребенка

А бренд нижнего белья Ssangbangwool пообещал выплатить по $22 400 за первого и второго ребенка и $30 000 за третьего новорожденного. При этом сообщается, что на бонус могут рассчитывать как женщины, так и мужчины.

В раю не размножаются

В 1968 году американские ученые провели исследование, которое получило название «Вселенная-25». Взяли четыре пары мышей (самцов и самок). Поместили в идеальные условия: комфортная температура, еды навалом, просторные гнезда, никаких кошек, людей и прочих хищников. Казалось бы, плодитесь и размножайтесь!

Чем мыши поначалу активно занялись. И размножились аж до 2000 особей. Но идеальные условия их испортили. Постепенно самки стали отвергать ухаживания самцов, да те особо и не настаивали – день и ночь чистили шерстку да проводили время в компании таких же красивых и ухоженных грызунов. В итоге мыши совсем бросили размножаться, и когда их число упало до сотни старых облезлых особей, ученые свернули эксперимент. И сделали вывод: для роста популяции нужна реальная жизнь с ее стрессами и борьбой, а в райских условиях вид начинает деградировать и вымирать.

Взято отсюда

20.03.2024