«К нам весна пришла – Россия!»: Как в Херсонской области встретили первые выборы президента

В Херсонской области выстраиваются очереди из желающих проголосовать на выборах

В Херсонской области начались выборы Фото: ИКХО

27 февраля в Херсонской области началось досрочное голосование за президента России. И первый день стартовал очень позитивно и активно. Уже в восемь утра на участки Новой Каховки, Верхнерогачикского, Генического, Горностаевского, Каланчакского, Новотроицкого районах шли люди. Для хорошего настроения в некоторых пунктах включили музыку, а избирателей встречали волонтеры.

– Пришел для того, чтобы было лучше нам, всему люду. Видел, как жили в Украине, как при России. Разница очень большая, – сказал молодой мужчина, представившись Денисом.

Работали не только стационарные пункты, но и мобильные бригады избирательных комиссий. Они отправились по маршрутам, в том числе – в больницы, чтобы все могли воспользоваться своим избирательным правом.

– Посмотрите какое сегодня солнышко! К нам весна пришла – Россия! Впереди и у Херсонской области расцвет. С гордостью от сопричастности к важному решению поставила свою подпись в бюллетене за кандидата, которого бесконечно уважаю, – сказала Вера Николаевна, пенсионерка из Новой Каховки.

В Херсонской области досрочные выборы будут проходить в два этапа – в феврале и марте

Настроение ничуть не портили очереди. Да-да, очереди. В Алешкинском и Новотроицком округе желающих было настолько много, что избирателям пришлось ждать заветного бюллетеня по 10-15 минут, но этому люди были только рады. Они общались друг с другом, наблюдателями, делись новостями и планами.

Люди шли на выборы с хорошим настроением

– Все будет у нас хорошо, мы рады тому, что вернулись. Посмотрите, как все меняется – ремонтируют садики, школы, дороги, – говорит Андрей из Новотроицкого округа.

Активно голосовали жители Новотроицкого округа Фото: ЕР

Он пришел на выборы вместе с бабушкой. Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка не захотела голосовать дома.

– Хотим добра нашим семьям, краю, чтобы богато жили люди, не знали, что такое беднота, – сказала Нина Григорьевна, опираясь на надежную руку внука. – Хотим жить с Россией!

Вот так жители встречают членов избирательных комиссий Фото: ИКХО

За ходом выборов следили независимые наблюдатели и активисты партий.

Выборы проходят спокойно, за ходом голосования следят наблюдатели

Все отмечают, что в Херсонской области голосование началось спокойно, в соответствии с законодательством, соблюдаются требования безопасности.

Желающих проголосовать было очень много

– Избиратели в семи муниципальных округах Херсонской области начали свой день с участия в досрочном голосовании на выборах Президента России. Настроение у всех — позитивное. Люди понимают, что голос каждого будет учтен и что только от их решения зависит будущее нашей страны, – сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.

27 февраля в Херсонской области стартовало досрочное голосование за президента (подробности)

Взято отсюда

28.02.2024