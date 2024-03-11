Как корреспондента «Комсомолки» пытались развести от имени спортсменов хоккейного клуба «Амурские Тигры»

Мошенники пытались обмануть жителя Барнаула новым способом, но по старой схеме

Мошенники нашли контакт через комментарии в телеграм-каналах

Мошенники могут представиться своей жертве кем угодно, но вот, чтобы профессиональными спортсменами – это что-то новенькое. Недавно злоумышленник, под видом хоккеиста, пытался обмануть корреспондента «Комсомолки» из Барнаула. Что из этого вышло – читайте в нашем материале.

«Это точно не обман»

Недавно в своем телеграме получаю необычное сообщение. Пишем якобы один из игроков хоккейного клуба «Амурские Тигры», но своего имени не называет. Телефон на аккаунте скрыт, фотографии нет. Собеседник говорит, что он ищет людей, которые могут сделать денежную ставку на тот исход, который якобы хоккеисты обеспечат, а выигрыш предлагает поделить.

– Если что, это точно не обман. Для доказательства могу тебе видео прислать из раздевалки, как приедем на арену, – строчит мне неизвестный по ту сторону экрана.

Видеособщения неизвестный действительно присылает, а еще в придачу диктофонную запись установки тренера перед игрой.

Я делаю вид, что верю ему, и прошу дать прогноз, который якобы обеспечат хоккеисты. Он предлагает поставить на поражение «Амурских Тигров» в первом периоде матча с «Динамо» (Санкт-Петербург). Естественно, никакой ставки не делаю, сообщения от незнакомца игнорирую и включаю спортивную трансляцию матча. А там все с точностью наоборот – «Амурские Тигры» в первом периоде победили. Мошенник наш чат удалил. Лучшего доказательства его обмана и не придумаешь.

Какая выгода мошеннику?

На самом деле такая схема мошенничества не новая. Ее суть в том, что мошенник ищет несколько человек и дает им разные прогнозы. Например, одному обещает победу первой команды, другому – второй, а третьему – ничью. Как минимум в одном случае прогноз совпадет, а победивший человек, уверовав в «золотую жилу», пришлет деньги мошеннику в надежде на новые «инсайды».

Новое в этой ситуации – использование мошенниками видео спортивного клуба, как доказательства своих слов. Здесь на руку злоумышленникам играет информационная открытость, когда спортсмены выкладывают кадры перед матчами из раздевалок и т.д.

В пресс-службе хоккейного клуба «Амурские Тигры» подтверждают – контента они снимают много и определить точно, когда снят ролик можно только вручную пролистав ленту.

– Мошенники сейчас эволюционируют, используют дипфейки, ИИ и прочие изощренные методы. Советуем к любым подобным действиям подходить критически, перепроверять информацию и не поддаваться на провокации, – сообщили в пресс-службе клуба.

В подобной ситуации нужно мыслить критически. Во-первых, спортсменам строжайше запрещены ставки на спорт. Во-вторых, игрок не будет сидеть в смартфоне и переписываться с незнакомцем прямо перед игрой. В-третьих, исход в любом виде спорта зависит от многих факторов и даже при большом желании сыграть договорняк очень сложно.

В переписке с мошенником спрашиваю, откуда у него мой контакт. Он объяснил, что увидел мой комментарий в одной из спортивных групп. Так что делайте выводы.

Как мошенники разводят людей на деньги, предлагая в сети простую работу от сервиса путешествий с большим заработком

Взято отсюда

11.03.2024