Как нацпроект «Культура» меняет Россию

Первая пятилетка пройдена – итоги 2023 годаКира НЕМИРОВА

Искусство в России становится доступным для всех. Фото: Илья ЩЕРБАКОВ/PhotoXPress

Нацпроект «Культура» реализуется в России уже шестой год. Он имеет большую социальную значимость и стратегическую цель – сделать культуру доступной, интересной и востребованной для всех россиян. А также повысить ее престиж и узнаваемость во всем мире. И, судя по итогам первых пяти лет, он со своей главной задачей справляется на все 100%. На фоне столь положительной динамики уже началась работа над продлением сроков нацпроекта «Культура» до 2030 года.

Паспорт национального проекта «Культура» называют одним из самых четко и доступно прописанных. Он включает в себя три крупных направления: создание и обновление инфраструктуры в сфере культуры, цифровизацию культурного наследия и поддержку работников сферы культуры и их начинаний.

Цифровые технологии все больше приходят в культурную сферу, что ставит перед работниками отрасли новые вызовы в плане профессиональных требований. И благодаря нацпроекту «Культура» они могут бесплатно повышать свою квалификацию в лучших профильных вузах по 250 инновационным образовательным программам. За 5 лет квалификацию повысили более 160 тысячи специалистов. До конца 2024 года обучение пройдут еще около 40 000 человек.

В 2023 году по единому стандарту обновлены 211 модельных библиотек. А всего за 5 лет реализации нацпроекта модернизировано более 1080 таких учреждений. В стране появились арт-пространства, оснащенные компьютерами, проекторами, интерактивными досками, экранами и песочницами, очками виртуальной реальности и другим технологическим оборудованием. В 2024 году откроют еще 149 модельных библиотек, 12 из них в новых регионах. По словам зампреда правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, с начала реализации национального проекта «Культура» посещаемость библиотек возросла на 28%.

В 2023 году реконструированы и капитально отремонтированы 89 детских школ искусств, более 300 учреждений получили новые инструменты и учебные материалы. Все это позволяет существенно улучшить условия обучения детей. Так, в 2023 году в Дмитриевской ДШИ им. А. М. Любимова (Курская область) завершился капитальный ремонт. «Нам создали прекрасные условия для обучения юных талантов. Помимо ремонта мы получили учебные пособия и новые музыкальные инструменты – баяны и акустические фортепиано», – рассказала директор ДШИ Ирина Матвеева. Всего за 5 лет для российских школ искусств и училищ закупили более 50 тысяч музыкальных инструментов.

В прошлом году открылось 104 новых Дома культуры, а к концу этого года в стране в целом будет 1,4 тысячи обновленных ДК с детскими кружками, творческими секциями, кинозалами, библиотеками и т. д. Во многих появляются виртуальные концертные залы, где люди могут смотреть трансляции или записи концертов из лучших концертных площадок России и мира. Открыто уже 377 таких залов, более 70 из них – в 2023 году.

Также в стране открывают новые кинозалы: за годы реализации нацпроекта оборудовали более 1300 таких площадок. Один из них открылся в Нижегородской области в Володарске на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф». По словам директора ФОКа Александра Ворошилова, появление кинозала повысило посещаемость комплекса. «Кинотеатра не хватало, смотреть фильмы ездили в другие города. А сейчас к нам стали приходить не только дети на занятия, но и взрослые. Также мы стали проводить смотр сельских хоров и день ветерана. А через кино будем воспитывать патриотизм у молодежи», – поделился планами директор.

Для отдаленных райцентров ежегодно поставляются новые передвижные многофункциональные центры – автоклубы, которые за пару минут превращаются то в сцену, то в библиотеку или кинозал. Они собраны на базе автомобилей «КамАЗ», «ГАЗон Next» и «Газель» и оборудованы звуковым, световым и видеооборудованием. В 2023 году закуплено более 55 машин, 28 из которых получили новые регионы. В целом по России колесят более 380 передвижных ДК, а к концу 2024-го их количество вырастет до 500.

«Нам купили автоклуб осенью. Для участников самодеятельности это отличная возможность выступать в поселках и деревнях. Уже планируем проведение праздников формата «День поселка»», – рассказала Татьяна Иванова, директор Онежского ДК.

Еще доступнее культура стала для молодежи от 14 до 22 лет благодаря программе «Пушкинская карта». Вот уже более 2 лет школьники и студенты могут за счет государства посещать по виртуальной карте музеи, театры, картинные галереи, кинотеатры. Выпустить карту с балансом в 5000 рублей можно в приложении «Госуслуги Культура». С момента запуска программы кару выпустили более 9 млн молодых людей. Кстати, по ней школьники могут посетить 5 премьерных спектаклей в Крымском ТЮЗе, который в 2023 году обновили. «Ремонт театра не проводился 36 лет – с момента основания. В 2023 году нам обновили репетиционные классы, гримерные, душевые и санузлы. Сейчас мы ждем средства на ремонт зрительного зала и цеха по производству костюмов, бутафории и декораций. В 2024 году у нас запланировано 5 премьер – приглашаем всех», – рассказал худрук Крымского ТЮЗа Андрей Пермяков.

Нацпроект «Культура» качественно отразился и на состоянии музеев по всей стране. Их реконструируют, модернизируют и превращают в современные выставочные пространства с интерактивными стенами, сенсорными панелями, аудиовизуальными инсталляциями. Для музеев закупаются выставочные витрины, оборудование для фондохранилища, автоматизированные билетные системы, аудиогиды, появляется внутренняя навигация и доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Благодаря нацпроекту «Культура» новое техническое оснащение к настоящему моменту получили 249 музеев, отремонтировано более 50 учреждений.

Взято отсюда

17.03.2024