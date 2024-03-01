Как подготовить свою машину к весне: Не торопитесь с шинами, но поспешите с мойкой

Автоэксперт Булатов: при подготовке машины к весне важны автомойка и смена шин

Колеса – лишь часть подготовительного процесса.

Зима сдает свои права, погода меняется, пусть и местами где-то неуверенно, но пути назад нет. И для многих это повод не только порадоваться, но и задуматься. В частности, для водителей – а как быть со своим железным другом? Как подготовить машину к весне? Ответы – в материале «Комсомолки».

Переобувайтесь вовремя!

Самыми опасными факторами этого времени года называют ухудшение видимости и разбитые дороги. И претензии здесь не всегда к содержанию трасс – порой за природой просто не успеваешь.

– Вода, слякоть и грязь на проезжей части – все это летит прямо в ветровое стекло. А еще водные препятствия, когда вас окутывает водой по самую крышу – все это сказывается на том, что попадает в поле зрения, – рассказывает «КП» автоблогер Азат Булатов. – Поэтому при проезде таких луж нужно всегда снижать скорость. Под ними же еще может оказаться и большая яма.

Но, конечно, с одной осторожностью далеко не уедешь. Техническая подготовка тоже важна. Всегда актуальный момент в этот период – переход на летнюю резину.

– В средней полосе России чаще всего массовая «переобувка» начинается не раньше середины апреля. Учитывая, что в этом году зима в большинстве регионов была снежная, лучше планировать ее на вторую половину или даже конец месяца, – рекомендует Булатов.

При этом важно не торопиться – нужно дождаться, когда асфальт очистится от снега и льда, высохнет. Плюс есть рекомендация от производителей шин – замену проводить, когда среднесуточная температура не будет опускать ниже +7 градусов. И если все условия совпали, а синоптики не обещают резкого похолодания – смело приступайте к делу. И помните, по закону в России летом на шипованных покрышках ездить нельзя, так что процесс необходимо завершить до 31 мая. Иначе штраф – 500 рублей.

Чистая машина – залог спокойствия

Колеса – лишь часть подготовительного процесса. Не менее значимым является автомойка – после нее удобно осмотреть состояние кузова, пережившего зиму с реагентами, чтобы выявить дефекты и запланировать их устранение.

– Также я полностью заполняю бачок омывателя незамерзайкой – весной покупаю менее морозостойкую жидкость, рассчитанную до минус 10 градусов. Одну-две канистры всегда кладу в багажник, – делится личным опытом Азат Булатов. – Так как при езде, особенно по трассе за фурой или автобусом, незамерзайка расходуется очень быстро. Тем более, у меня автомобиль в кузове «универсал», где есть еще и задний омыватель.

Диагност сети шинных центров Алексей Дубнов обращает внимание автолюбителей на еще несколько обязательных действий. В преддверии весны следует проверить состояние шин и давление в них, тормозную систему и жидкости, заменить масло и фильтры, а также стеклоомыватель при необходимости.

– Если у вас внедорожник или грузовик, то важно также изучить состояние и правильную установку амортизаторов, работу системы полного приводов и работоспособность лебедки, – добавляет Дубнов.

Простой ничем хорошим не заканчивается

Специалисты предупреждают, что тех, кто не садился за руль с наступлением снегопадов, а то и с осени – могут ждать сюрпризы. По их наблюдениям, в зимней спячке пребывали 5-10 % автомобилей (на начало 2024 в стране насчитывалось чуть более 44 миллионов легковых машин). Главная причина – плохая погода и, соответственно, нежелание ездить в таких условиях.

– Получается, что два-четыре миллиона простаивают, а какие-то просто превращаются в «подснежники» во дворах. Простой негативно влияет на резиновые детали подвески – они высыхают и теряют эластичность, на уплотнители дверей. Аккумулятор разряжается «в ноль», поэтому его обычно забирают домой и по несколько раз за зиму заряжают, – перечисляет опасности Азат Булатов.

А еще это окисление топлива и смазочных материалов, коррозия на различных металлических деталях. Для избежания проблем, следует всегда проверять машину, не давая ей полностью спрятаться под снегом, поискать паркинг или гараж.

Ну а основной совет от автоэкспертов – будьте аккуратны на дорогах. Объезжайте самые опасные участки на магистралях, коих весной становится больше, и при это не забывайте смотреть в зеркала, дабы избежать аварии. И главное – соблюдайте ПДД и скоростной режим.

Эксперты составили ТОП-5 полезных рекомендаций по подготовке автомобиля к весне.

1. Незамерзайка. Если зимой она почти не расходуется, то весной начинает уходить буквально на глазах – начинается грязь, слякоть и т.д. Поэтому, заранее проверьте уровень жидкости, долейте её при необходимости, а в багажник положите запасную канистру, особенно перед дальней поездкой по трассе.

2. Система охлаждения. С приходом тепла нагрузка на нее возрастает. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и исправность вентилятора системы охлаждения.

3. Кондиционер. Кондиционер, который всю зиму «отдыхал», весной также стоит проверить: при необходимости проведите его заправку на СТО.

4. Салфетки и ветошь. Весной стоит держать в автомобиле запас влажных салфеток и чистой ветоши – протереть фары, стёкла автомобиля, госномера и т.д.

5. Давление в шинах. С приходом тепла проверьте давление в шинах, особенно если всю зиму этого не делали. Езда по разбитому весеннему асфальту на спущенных или перекаченных шинах ускоряет их износ.

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Взято отсюда

02.03.2024