Какие красивые и богатые наряды: в Якутске прошло шествие народных мастеров

Традиционное шествие в национальных костюмах прошло в Якутске
Народные мастера показали свое умение. Фото: KP.RU
В День народного мастера в Якутии, 5 марта, тысячи людей в национальных костюмах в разных городах и районах республики вышли на торжественное шествие.
В Якутске специально для этого временно перекрыли часть улицы Дзержинского. Колонны двинулись в путь в 12:00 от сквера Карла Маркса.
В нем приняли участие не только народные мастера, но и студенты, участники национально-культурных объединений и коллективов учреждений культуры. Это талантливые самородки, носители и хранители материальной и духовной культуры народов.
Завершилось шествие торжественным мероприятием на площади Орджоникидзе.
Читатель «КП — Якутия» поделился кадрами с места.
На шествие вышло более тысячи человек. Фото: KP.RU
Присутствуют мотивы из героического эпоса Олонхо. Фото: KP.RU
Представители коренных народов Севера. Фото: KP.RU
И русские народные. Фото: KP.RU
Завершилось шествие торжественным мероприятием на площади Орджоникидзе. Фото: KP.RU
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Также 5-6 марта в Доме культуры имени А.Е. Кулаковского проходит ярмарка-выставка Дни народного мастера, где можно найти товары народного производства из разных уголков республики.
В Якутске 5 марта состоится шествие народных мастеров
В Якутске 5 марта перекроют улицу Дзержинского для шествия народных мастеров
Взято отсюда
05.03.2024