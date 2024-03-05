реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Какие красивые и богатые наряды: в Якутске прошло шествие народных мастеров

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Традиционное шествие в национальных костюмах прошло в Якутске

Какие красивые и богатые наряды: в Якутске прошло шествие народных мастеров

Народные мастера показали свое умение. Фото: KP.RU

В День народного мастера в Якутии, 5 марта, тысячи людей в национальных костюмах в разных городах и районах республики вышли на торжественное шествие.

В Якутске специально для этого временно перекрыли часть улицы Дзержинского. Колонны двинулись в путь в 12:00 от сквера Карла Маркса.

В нем приняли участие не только народные мастера, но и студенты, участники национально-культурных объединений и коллективов учреждений культуры. Это талантливые самородки, носители и хранители материальной и духовной культуры народов.

Завершилось шествие торжественным мероприятием на площади Орджоникидзе.

Читатель «КП — Якутия» поделился кадрами с места.

На шествие вышло более тысячи человек. Фото: KP.RU

Присутствуют мотивы из героического эпоса Олонхо. Фото: KP.RU

Представители коренных народов Севера. Фото: KP.RU

И русские народные. Фото: KP.RU

Завершилось шествие торжественным мероприятием на площади Орджоникидзе. Фото: KP.RU

Еще фото и видео можно найти в нашем телеграм-канале.

Также 5-6 марта в Доме культуры имени А.Е. Кулаковского проходит ярмарка-выставка Дни народного мастера, где можно найти товары народного производства из разных уголков республики.

В Якутске 5 марта состоится шествие народных мастеров

В Якутске 5 марта перекроют улицу Дзержинского для шествия народных мастеров

Взято отсюда
05.03.2024

горняк22 телеграм
Экс-генсек НАТО призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Экс-генсек НАТО призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Перейти к военной экономике и поставлять Украине все необходимое оружие…

Узнать больше
Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

В Вашингтоне очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского военно-транспортного…

Узнать больше
Генерал ВСУ положительно оценил тактику российской армии

Генерал ВСУ положительно оценил тактику российской армии

Армия России перешла к масштабным атакующим действиям и успешно продвигается,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp