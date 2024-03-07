Ко Дню влюбленных россияне балуют свои пары хачапури в виде сердечек

Аналитики рассказали, что чаще заказывают в доставках 14 февраля

В День святого Валентина влюбленные стремятся прикупить вкусного и сладкого. Из десертов выбирают медовики, тирамису и макаруны (миндальное печенье), а среди сытных блюд лидируют те, которые рестораны готовят в форме сердечек. Например, пицца, хачапури или сеты роллов, которые выкладывают в виде символа праздника. О трендах рассказали аналитики Яндекса, изучив данные о заказах 14 февраля за прошлые годы.

В сервисе Еда в День влюбленных отмечают всплеск заказа десертов и комбо-наборов — в частности, блюд на двоих (+100% по сравнению с 12, 13 февраля). В Лавке берут больше экзотических фруктов (ананас и маракуйя), шоколада и пряников. Наибольший прирост продаж отмечают в категории цветы — 14 февраля 2023 года число заказов с букетами выросло в 3,5 раз относительно Дня влюбленных годом ранее. Дарить предпочитают гипсофилы и розовые розы.

В обзоре аналитики отмечают еще одну примечательную тенденцию торжества. Наблюдается повышенный спрос на угощения для питомцев — если сравнивать 2023-й и 2022-й, то паштеты и сухие корма заказывали в два раза чаще.

Взято отсюда

07.03.2024