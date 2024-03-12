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Количество активных пользователей GigaChat ВКонтакте увеличилось в 10 раз за месяц

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1,7 млн пользователей ВКонтакте создали уникальный нейроконтент в GigaChat

Количество активных пользователей GigaChat ВКонтакте увеличилось в 10 раз за месяц

С начала февраля количество активных пользователей нейросетевой модели GigaChat ВКонтакте увеличилось в 10 раз и достигло 1,7 млн человек. Пользователи признавались в любви своим близким 14 февраля и поздравляли женщин с 8 марта с помощью уникальных открыток, которые генерировал сервис. 1,4 млн человек создали ВКонтакте 2 млн открыток за месяц.

Помимо создания нейрооткрыток пользователи ВКонтакте просили сервис написать уникальный текст, нарисовать изображение по запросу, вкратце пересказать исходный текст. Общее количество запросов для GigaChat ВКонтакте за месяц достигло отметки 12 млн.

GigaChat — нейросетевая модель от Сбера, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и многое другое.

Взято отсюда
13.03.2024

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