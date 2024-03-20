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Композитор из Кузбасса создал песню, посвященную президенту России

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Патриотическая композиция уже набрала тысячи просмотров в соцсетях

Композитор из Кузбасса создал песню, посвященную президенту России

Композитор из Кузбасса Владимир Пипекин создал песню, посвященную президенту России.

Российский композитор из Кузбасса Владимир Пипекин, работавший с Валентиной Толкуновой, написал песню, посвященную президенту России Владимиру Путину.

– Стихи написали простые жители Кузбасса, где я прожил полвека, выслали мне, и случился настоящий взрыв души. Гордость за Путина, за нашу страну, переполнила эмоциями. Песня родилась на одном дыхании. Наверное, потому, что это моя Родина. Спасибо моим землякам за слова к песне. Они мои народные соавторы. Все мы надеемся, что область и страна будут с нами, с нашей песней и с президентом, – сказал Владимир Пипекин.

Слова народной песни просто огонь:

Ты вместе со страной, наш президент,

С народом всей России – это сила.

Россия будет точно всех сильней

С тобой, наш президент! Вперед, Россия!

Одним из первых на композицию в соцсетях отреагировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

– Кузбассовцы прислали мне ролик, который сделали сами: сочинили слова, музыку, сняли клип. У нас регион талантливых и целеустремленных людей, которые говорят о любви к России и доверии к нашему лидеру Владимиру Путину, – сказал губернатор Сергей Цивилев.

74-летний Владимир Пипекин – заслуженный работник культуры Российской Федерации, дипломант и лауреат международных и всероссийских музыкальных конкурсов. Он много писал для Валентины Толкуновой.

– Мы познакомились давно, году в 1995-м. Я тогда работал с Геленой Великановой. Это было в концертном зале «Россия». Гелена заказала мне две песни, текст которых написала Карина Филиппова. На концерте Гелена исполнила только одну песню, а Толкуновой вторая так понравилась, что она взяла ее себе. Потом были еще «Дочери» и «Шахтерские жены», – вспоминает композитор.

Сегодня Владимир Пипекин живет и работает в Москве, но всегда помнит о Кузбассе, любит его и по возможности приезжает на родину.

(подробности)

(подробности)

Взято отсюда
20.03.2024

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