Курортный сбор помогает развивать туризм на Ставрополье

Эксперимент принес региону уже более 1,8 миллиарда рублей

Курорты КМВ ежегодно посещают тысячи туристов. Фото: пресс-служба администрации Кисловодска.

Живописные места, мягкий климат, целебный воздух, минеральные источники, лечебные грязи – курорты Кавказских Минеральных Вод неизменно входят в десятку самых популярных направлений в России. Туристический поток в регион КМВ ежегодно растет. В 2023 году курорты края посетили 8,67 миллиона человек. Рост турпотока по отношению к 2022 году составил 9%.

– К нам едут не только за целебной водой и воздухом. Активно развиваются этно-, агро- и событийный туризм. В Изобильненском округе можно увидеть уникальные муралы, ожерелье храмов. В Андроповском – оленью ферму. В Левокумском округе гостей ждет община казаков-некрасовцев. Смотрим и новые маршруты. На Ставрополье есть «винный» и «арбузный» туризм. К ним может добавиться и «тыквенный» – на ферму в Предгорье. Есть планы развития промышленного туризма, – отмечает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Росту туристического потока и в целом развитию отрасли способствует ряд факторов. В их числе – реализация государственных программ и нацпроектов, а также доказавший свою эффективность эксперимент по внедрению курортного сбора.

На Ставрополье эксперимент по курортному сбору реализуется с 2018 года в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. С 1 августа 2023 года к эксперименту присоединился Минераловодский муниципальный округ.

По словам Андрея Толбатова, министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Минводы – ворота Кавказа – являются точкой притяжения делового туризма.

На сегодняшний день курортный сбор составляет 100 рублей в день, при этом жители региона от подобной платы освобождены.

С начала реализации эксперимента туристы внесли в казну Ставропольского края более 1,8 миллиарда рублей.

– Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать десятки объектов, которые формируют облик наших городов-курортов. В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский парк «Цветник», скверы, фонтаны, пешеходные зоны и другие объекты курортной инфраструктуры. Курортный сбор – полезный инструмент для нашего региона. Важно, чтобы он продолжал свое действие, – отметил губернатор Владимир Владимиров.

По данным регионального минтуризма, в 2023 году была собрана рекордная сумма – более 653 миллионов рублей. Плановые показатели удалось превысить более чем на 58 миллионов рублей. В 2024 году планируется собрать порядка 602 миллионов рублей курортного сбора. Только за январь этого года туристы внесли более 41 миллиона курортных рублей.

Каскадная лестница в Кисловодске. Фото: архив «КП – Ставрополь»

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, каждый рубль курортного сбора имеет целевое назначение – улучшать курорты Кавминвод.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, за пять лет эксперимента на территориях городов-курортов реализовано 86 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.

Среди них – обновленные Курортный парк, нижняя Каскадная лестница, сквер бальнеогрязелечебницы, городской парк им. С. Говорухина в Железноводске. Лечебный парк и парк Победы в Ессентуках.

В Пятигорске привели в порядок территорию сквера по улице Братьев Бернардацци, реконструировали Поющий фонтан, обустроили тротуары по одной из центральных улиц города, благоустроили сквер «Подкова» в микрорайоне Белая Ромашка, парк «Цветник», а также обустроили летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой орла.

В Кисловодске за счет средств курортного сбора были благоустроены улицы Реброва и Ходжаева, сквер между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, сквер при памятнике Ксении Ге и сквер при памятнике Д. И. Тюленеву на Курортном бульваре, мемориальный комплекс «Журавли», территория, прилегающая к памятнику природы «Кольцо гора». А на Курортном бульваре, где чаще всего прогуливаются туристы, установили малые архитектурные формы.

В планах на 2024 год – реализация 16 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры.

Самыми масштабными из них станут работы по благоустройству сквера «Островские ванны» с пешеходной зоны от улицы Ленина до улицы Лермонтова, обустройство туристической экопарковки для пользования зонами рекреации в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий им. 30-летия Победы» в городе-курорте Железноводске.

В Пятигорске за счет средств курортного сбора планируется установить автономные туалетные модули в Комсомольском парке в районе маршрута «Пятигорский терренкур»; провести работы по устройству автополива зеленых насаждений в парке Победы, на проспекте Кирова в районе Академической галереи и на бульваре Гагарина. Кроме того, средства пойдут на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция благоустройства «Парк Победы». Второй этап благоустройства предполагает установку малых архитектурных форм, лавочек, урн и других элементов благоустройства в районе Новопятигорского озера.

В Кисловодске продолжится благоустройство пешеходных зон. В этом году работы пройдут на Курортном бульваре, улицах Карла Маркса, Дзержинского, Широкой, Желябова и Шаляпина.

В Ессентуках намечены ремонт и модернизация комплексов фонтанов партерной группы у Лечебного парка, а также благоустройство пешеходных зон улиц Анджиевского, Пономарева, Островского, Ленина (участок от улицы Пономарева до улицы Семашко и участок от улицы Разумовского до улицы Орджоникидзе), Разумовского, Менделеева, Пятигорской (участок от улицы Разумовского до улицы Орджоникидзе), Нелюбина, Гааза и Тбилисского переулка.

Тем временем в Минераловодском округе рабочие приступят к первому этапу благоустройства сквера «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» – «Благоустройство территории общего пользования по улице Бибика в границах улиц: 50 лет Октября – Кисловодская».

По результатам опроса, проведенного специалистами центра управления регионом, туристы, выбирающие для отдыха курорты Кавказских Минеральных Вод, относятся к эксперименту положительно. Среди плюсов введения курортного сбора респонденты отмечают заметное преображение и развитие городов-курортов.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в региональном минтуризма, на данный момент ведется работа по расширению перечня мероприятий и целей, на которые может быть направлен курортный сбор.

В частности, предлагается использовать средства на проведение событийных мероприятий и продвижение территории эксперимента. Успешным примером продвижения ставропольских курортов стало масштабное празднование 220-летия Кавказских Минеральных Вод, которое привело к увеличению турпотока и дополнительному привлечению средств в бюджет региона.

– Введение курортного сбора в Ставропольском крае позволило привлечь значительные средства на развитие курортной инфраструктуры и повлияло на улучшение условий для туристов. Эта мера получила поддержку большинства населения и способствует развитию туристического потенциала региона, – отметил Андрей Толбатов, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Взято отсюда

06.03.2024