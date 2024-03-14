«Лебедь белая» стала «крашихой»: филологи рассказали, как изменились комплименты за тысячу лет

Новосибирские филологи рассказали, как изменились комплименты за тысячу лет

Девушки любят комплименты, но в разные эпохи они были разными.

Сейчас «очей моих очарованье», «сударыня, я вами восхищаюсь» уже не услышишь, а пару веков назад такими фразами кружили девушкам головы. Изучаем, какие выражения дошли до наших дней и как менялся их смысл. А помогли нам в этом новосибирские и московские филологи, которые занимаются изучением фольклора, истории языка, его современных изменений.

Наши предки веков 6 – 7 назад очень удивились бы, услышав, как теперь подруги восхищаются фигурой похудевшей девушки: «Ты такая стройняшка!» («В моде» в то время были девушки в теле, а если худая – или бедная и плохо питается, или что-то не так со здоровьем.)

– Девушку можно было назвать Ладой, Ладушкой – это имя славянской богини весны, порядка, – рассказывает Екатерина Гилева, кандидат филологических наук, доцент Новосибирского государственного технического университета (ее специализация – устное народное творчество, она автор 52 научных публикаций).

В диалектах есть слова «поспелочка», то есть цветущая девушка. или «купава» – гордая красавица: так называли кувшинки – красивые цветы, которые непросто сорвать. А своей жене парень мог сказать: «Сугревушка ты моя теплая».

– Это частое явление для языка – перенос каких-то бытовых свойств на человека.

Примерно по такому же принципу появились современные «ты огонь» или «ты пушка-петарда». Но согласитесь, звучит уже не так душевно.

Досталось от славянских предков нам и сравнение «как лебедь белая». Вот только оно совсем не означало, что девушка красиво двигается.

– В разных мифах птицы, которые несут яйца, связаны с сотворением мира. И неважно какие – утки, гуси, лебеди. Так что в этом случае речь шла о том, что девушка может родить, продолжить род. Использовали это выражение в обрядовых песнях, например свадебных, как символ того, что у девушки начинается другая, замужняя жизнь.

В общем, и в этом комплименте нет никакой романтики.

…А «ясный сокол» – это оберег

А как же могли сделать комплимент парню? Например, назвать его «сокол мой ясный» или «месяц ясный».

– Эти фразы в славянских верованиях служили своеобразной защитой, оберегом. Нельзя было называть имя человека напрямую: боялись сглаза. Потому и появляются в свадебных обрядовых песнях месяц ясный, солнце и их дети-звезды.

Если речь шла о хорошем муже, то имя богини Лады переделывали на мужской манер и называли его Ладушко – лучшего комплимента для супруга было не придумать.

Эта фраза много веков в арсенале парней, пытающихся впечатлить девушку. Как и «очей моих очарованье».

– Пришли оба этих выражения из персидской поэзии, которую очень много переводили.

Да уж, в современных «девушка-красавица, ты мне очень нравишься» даже намека на восточную поэзию нет.

С советских времен сохранились фразочки «шикарно выглядишь», «шикарное платье», «шикарная машина».

– Популярны они стали в 1920-х годах: у Ильфа и Петрова в «12 стульях» Эллочка Щукина с шиком везла два стула после аукциона, – объясняет Мира Бергельсон, профессор школы филологических наук НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). – Само слово «шик» – французское, заимствовали его в XIX веке. И означало оно «приличие»: так обозначали высший уровень мастерства.

Так что два века назад фразу «шикарная девушка», наверное, и не поняли бы.

А восторг советские парни и девушки выражали словечками, которых сейчас особо и не услышишь.

– «Зыко», «зыкинско» или «зыбанско». Слова произошли от просторечного «зырить» – «смотреть». Это было сокращение от «зырь, как здорово», то есть в современном варианте можно заменить на «круто», – уточняет кандидат филологических наук Юрий Крылов, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета.

Сейчас парни сидят в интернете, и в качестве комплиментов девушки частенько получают в мессенджерах сокращения вроде «лол» – «смешно», «смешная». Про девушку, которая ему понравилась, например, студент может сказать: «ниче такая».

– Еще появилось много заимствований из английского языка: «краш»/«крашиха» (человек, в которого влюблен), «анриал» (нереальный), – добавляет Юрий Крылов. – Задержатся ли они в русском языке, покажет время.

Эти смешные комплименты из советских фильмов заставят вас улыбнуться.

1. «Но когда я впервые увидел вас, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную фиалку». («Здравствуйте, я ваша тетя»)

2. «Да ты на себя в зеркало-то посмотри! «40 лет!» Да тебе в жизни больше 26 не дашь!..» («Афоня»)

3. «Такая славная, интересная женщина… А корпус, корпус у ней какой!», «Хорошая, стройная походка. Другая идет как верблюд, а эта ровно кладет ноги… Ать-два, ать-два!» («Не может быть!»)

4. «Черт, и все равно лучше всех. Вам даже ватник идет!» («Девчата»)

5. «Один товарищ называет меня лучшей девушкой Москвы и Московской области». – «Он дурак. Вы лучшая девушка в СССР». («Еще раз про любовь»)

6. «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду». («Обыкновенное чудо»)

7. «Вы утверждали, что я черствая!» – «Почему? Мягкая!» – «Бесчеловечная!» – «Человечная!» – «Бессердечная!» – «Сердечная!» – «Сухая!» – «Мокрая!» («Служебный роман»)

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Взято отсюда

15.03.2024