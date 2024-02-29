«Лишь бы не резали на металлолом»: севший в поле под Новосибирском самолет может стать музеем

Севший в поле под Новосибирском самолет может стать музеем

Самолет на пшеничном стал достопримечательностью и попал на магнитики. Фото: Анна ПАШАГИНА // Дмитрий СТАРЧЕНКО

Знаменитый «Аэробус» на пшеничном поле под Новосибирском может стать музеем – так считает глава Убинского района Олег Конюк. Самолет рискованно поднимать в вохдух, и глава района просит перевезти его в центр села и сделать внутри музей. Посмотреть на самолет уже едут туристы, а местный сельский фотограф продал уже пару сотен магнитиков с новой достопримечательностью. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Пилоты чудом посадили самолет на пшеничном поле.

Напомним, утром 12 сентября борт «Сочи-Омск» экстренно приземлился на пшеничном поле под Новосибирском — между селами Каменка и Московка. Пилоты чудом посадили самолет, у которого не сложилось шасси и почти кончилось топливо – все 167 человек на борту остались целы и невредимы. СМИ окрестили инцидент «чудом на пшеничном поле», а местные жители получили новую достопримечательность.

– В октябре приезжал целый автобус туристов. Гости решили проездом посмотреть на самолет, заодно купили сувениры – магнитики на холодильник с изображением «Чуда на пшеничном поле». Сейчас зима, но люди все равно едут, хотя автобусов больше не было, – рассказали КП-Новосибирск сотрудники убинского Дома Культуры.

Волонтер выпустил магнитики с самолетом, которые идут нарасхват. Фото: Дмитрий СТАРЧЕНКО // vk.com/starchenko89

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала решать судьбу самолета – арендовали пшеничное поле, думали, что зимой по замороженной земле пилоты смогут поднять «Аэробус» в воздух. Но рискованную затею раскритиковали. Самолет стоит на поле уже полгода, его окружили двухметровым забором и круглосуточной охраной. Любители селфи остаются без шикарных снимков, но местный фотограф нашел выход:

– Я состою в волонтерском корпусе района, сразу же после новости о севшем самолете, позвонил и предложил помощь администрации. Поехал на место, оказалось – спасатели и администрация все уже организовали. Через пару дней вернулся с другом, камерой и квадрокоптером, нам разрешили запустить его и поснимать самолет. Идея с магнитами пришла сразу, семь лет назад я уже выпускал красивые виды Убинского района на них, а тут решил обновить коллекцию. Взял свои фото, придумал надпись «Убинская земля гостеприимная» и поместил это на магнитики, которые отлично идут у туристов, – рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Старченко, создатель магнитов.

Сотню магнитиков заказал глава района Олег Конюк. Он теперь их раздает в шутку на конференциях.

– Я слышал, что даже пассажиры просили администрацию об этих магнитиках, кому-то их высылали, — добавил фотограф.

Авиакомпания решила не взлетать с обледенелого поля из-за рисков.

А что теперь будет с самолетом? «Уральские авиалинии» заявили, что законсервировали самолет на зиму, отложив решение его судьбы до лета. Впрочем, выход тут только один — разрезать технику и частями увезти в ангар. Но у главы района есть другая идея:

– Это мои мысли… Но если вдруг «Уральские авиалинии» откажутся забрать самолет и решат резать на металлолом, то я буду с ними договариваться, просить, чтобы оставить самолет в Убинке. На поле самолет точно не останется, для чего он в лесу, кто его будет круглосуточно охранять? А в качестве экспоната он украсил бы наш райцентр, было бы здорово отогнать его в центр Убинки и поставить возле краеведческого музея. Я даже думал о том, что было бы неплохо сделать виртуальный музей, с фото, видеосвидетельствами очевидцев, – рассказал КП-Новосибирск Олег Конюк, глава Убинского района.

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Взято отсюда

29.02.2024