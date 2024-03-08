«Мальчик кричал: «Я всех зарежу»: новосибирская учительница, на которую пожаловались из-за выкинутых учебников, рассказала свою версию

В НСО учительница, обвиненная в выкидывании учебников, пожаловалась на ученика

В школе проходит проверка. Фото: предоставлено мамой школьника Еленой.

Новосибирская учительница, которую обвинили в том, что она выкинула учебники первоклассника в мусорку, рассказала свою версию случившегося. Напомним, мама первоклассника заявила, что педагогу не понравилось, что ее сын выкладывает все книги на парту. Ее версия была такова: мальчик отказался убирать учебники, и педагог в ответ выкинула их в мусорное ведро на глазах у всего класса.

– Над ним смеялся весь класс, на него показывали пальцем. Некоторые родители подтвердили, что дети рассказывали им про этот случай, – объясняла КП-Новосибирск мама ребенка.

Дальше была жалоба директору школы, началась проверка. КП-Новосибирск удалось узнать, что рассказала учительница.

– Педагог замещала другого учителя в этом классе. Она уверяет: учебники в мусорку не выкидывала, – сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. – Учительница взяла только дневник первоклассника, чтобы написать туда замечание о его поведении. По ее версии, школьник пытался сорвать урок: стучал канцелярскими предметами по стулу, показывал непристойные жесты. Когда она отдала дневник ребенку, мальчик начал крыть всех матом, а еще угрожал ножницами и кричал: «Я всех зарежу».

По словам источника, после этого учительница оставила ребенка в классе одного, а других детей вывела в коридор:

– Другого педагога она попросила проследить, чтобы дети не заходили в класс, потому что тот мальчик начинал кидаться на них, а сама пошла к директору. Она просила руководство связаться с родителями первоклассника, чтобы его забрали домой.

Пока руководство школы официально данную информацию не комментирует.

В Новосибирске педагога обвинили в том, что она выкинула учебники первоклассника .

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Взято отсюда

08.03.2024