реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Мария Киселева, ведущая телепрограммы «Слабое звено», трехкратная олимпийская чемпионка: «Фильм «Под двумя небесами» – такого еще не делал никто»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи состоялась презентация фильма о синхронном плавании, где российским спортсменкам нет равных

Мария Киселева, ведущая телепрограммы «Слабое звено», трехкратная олимпийская чемпионка: «Фильм «Под двумя небесами» - такого еще не делал никто»

Мария Киселева.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи стали первыми зрителями документально-художественного фильма «Под двумя небесами». Картина, основанная на 25-летней истории побед российских синхронисток на мировой арене, объединяет спорт и искусство, открывает новый вид творчества. В фильме переплетаются кадры тренировочного процесса сборной России и специальной подводной съемки чемпионок.

Автором картины выступила известная спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель театра на воде, ведущая телепрограммы «Слабое звено» Мария Киселева, автор сценария – Михаил Палатник, режиссер – Виталий Минорский.

Накануне презентации Мария Киселева посетила студию «Радио «Комсомольская правда»»

– Молодежь – это наше будущее, наша опора, креатив, на котором строится движение вперед. Поэтому нам крайне важно, чтобы молодежь была активной, патриотично настроенной, знала И ЧТИЛА историю нашей страны и со своими новыми мыслями и веяниями вносила те креативные, правильные идеи, которые помогут нам развиваться и идти стремительно в правильном направлении. На благо нашей страны и жителей.

– Я волнуюсь перед премьерой, потому что речь идет об уникальном фильме, который мы создавали вместе с чемпионками по синхронному плаванию и профессионалами в области кино и телевидения. Это такой симбиоз нескольких направлений. Фильм «Под двумя небесами» – история погружения в творчество, в культуру нашей страны на основе 25-летней истории побед российских синхронисток на мировой арене. То есть, здесь соединяются творчество, искусство и спорт. Синхронное плавание – это и есть объединение спорта и искусства. Это очень тяжелый вид спорта, но он невероятно красив. То, что мы показываем в фильме «Под двумя небесами», такого еще не делал никто. В том числе и чемпионки, которые участвуют в этом фильме. Для этого нужно быть профессионалом высочайшего уровня. ВОССОЗДАНИЕ ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ И БАЛЕТА ПОД ВОДОЙ ПОДВЛАСТНО ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИМ.

– Русское искусство, и российское синхронное плавание – это те два направления, которыми наша страна по праву может гордиться. У русского искусства мощные корни и богатейшая история, это кладезь, в который можно постоянно погружаться и находить что-то новое. На этом можно строить будущее, в том числе, и той молодежи, для кого создан этот фестиваль. Ребята развиваются в разных направлениях. Очень много людей творческих. Мы можем гордиться своей историей по праву.

Российское синхронное плавание начиная с 1997 года, когда сборную команду возглавила Татьяна Николаевна Покровская, ни один международный старт не проиграла. Будь то Олимпийские игры, Чемпионаты мира, чемпионаты Европы – любого уровня соревнования, всегда это первое место, золотые медали во всех видах программы – соло, дуэт, группы. Несколько поколений уже сменилось спортсменок, а место неизменно оставалось первым. Это результат колоссальной работы. И это показатель того, что своим трудом можно добиваться самых высоких результатов. В этом фильме мы объединяем эти два направления, в которых проявляется сила, характер, стойкость, душа, креативность, творчество русских людей, нас с вами.

Взято отсюда
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников

В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников

Бездомная собака. Архивное фото Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по…

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное…

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp