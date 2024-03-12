Мария Киселева, ведущая телепрограммы «Слабое звено», трехкратная олимпийская чемпионка: «Фильм «Под двумя небесами» – такого еще не делал никто»

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи состоялась презентация фильма о синхронном плавании, где российским спортсменкам нет равных

Мария Киселева.

Участники Всемирного фестиваля молодёжи стали первыми зрителями документально-художественного фильма «Под двумя небесами». Картина, основанная на 25-летней истории побед российских синхронисток на мировой арене, объединяет спорт и искусство, открывает новый вид творчества. В фильме переплетаются кадры тренировочного процесса сборной России и специальной подводной съемки чемпионок.

Автором картины выступила известная спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель театра на воде, ведущая телепрограммы «Слабое звено» Мария Киселева, автор сценария – Михаил Палатник, режиссер – Виталий Минорский.

Накануне презентации Мария Киселева посетила студию «Радио «Комсомольская правда»»

– Молодежь – это наше будущее, наша опора, креатив, на котором строится движение вперед. Поэтому нам крайне важно, чтобы молодежь была активной, патриотично настроенной, знала И ЧТИЛА историю нашей страны и со своими новыми мыслями и веяниями вносила те креативные, правильные идеи, которые помогут нам развиваться и идти стремительно в правильном направлении. На благо нашей страны и жителей.

– Я волнуюсь перед премьерой, потому что речь идет об уникальном фильме, который мы создавали вместе с чемпионками по синхронному плаванию и профессионалами в области кино и телевидения. Это такой симбиоз нескольких направлений. Фильм «Под двумя небесами» – история погружения в творчество, в культуру нашей страны на основе 25-летней истории побед российских синхронисток на мировой арене. То есть, здесь соединяются творчество, искусство и спорт. Синхронное плавание – это и есть объединение спорта и искусства. Это очень тяжелый вид спорта, но он невероятно красив. То, что мы показываем в фильме «Под двумя небесами», такого еще не делал никто. В том числе и чемпионки, которые участвуют в этом фильме. Для этого нужно быть профессионалом высочайшего уровня. ВОССОЗДАНИЕ ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ И БАЛЕТА ПОД ВОДОЙ ПОДВЛАСТНО ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИМ.

– Русское искусство, и российское синхронное плавание – это те два направления, которыми наша страна по праву может гордиться. У русского искусства мощные корни и богатейшая история, это кладезь, в который можно постоянно погружаться и находить что-то новое. На этом можно строить будущее, в том числе, и той молодежи, для кого создан этот фестиваль. Ребята развиваются в разных направлениях. Очень много людей творческих. Мы можем гордиться своей историей по праву.

Российское синхронное плавание начиная с 1997 года, когда сборную команду возглавила Татьяна Николаевна Покровская, ни один международный старт не проиграла. Будь то Олимпийские игры, Чемпионаты мира, чемпионаты Европы – любого уровня соревнования, всегда это первое место, золотые медали во всех видах программы – соло, дуэт, группы. Несколько поколений уже сменилось спортсменок, а место неизменно оставалось первым. Это результат колоссальной работы. И это показатель того, что своим трудом можно добиваться самых высоких результатов. В этом фильме мы объединяем эти два направления, в которых проявляется сила, характер, стойкость, душа, креативность, творчество русских людей, нас с вами.

Взято отсюда

13.03.2024