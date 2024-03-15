Масленица: вкусный повод поделиться!

Масленица – традиционный повод провести время за общим столом в кругу родных и близких

Но рядом с нами есть семьи, которые не могут позволить себе вкусные угощения к празднику. Бренд «Простоквашино», благотворительный фонд «Банк еды «Русь» и торговая сеть «Пятёрочка» предлагают поделиться заботой в канун Масленицы.

«Простоквашино» поможет таким семьям, собрав наборы молочных продуктов бренда в период с 19 февраля по 24 марта. Сборку и доставку малоимущим семьям с детьми в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Липецке, Екатеринбурге и Челябинске обеспечат волонтеры банка еды «Русь».

Блины на масленицу станут настоящим праздником! На сэкономленные средства одинокая мама купит своему ребенку необходимую одежду, лекарства или оплатит занятия со специалистами.

Взято отсюда

16.03.2024