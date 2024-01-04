«Мечтает стать врачом»: На Урале 3-летней девочке с ДЦП нужна операция в Грузии, чтобы она смогла ходить

В Каменске-Уральском девочке с ДЦП нужно более миллиона рублей на лечение

С рождения родные Василисы не догадывались о том, что девочка не сможет ходить самостоятельно. Фото: Евгения Бушуева

Трехлетняя Василиса Бушуева из Каменска-Уральского мечтает полетать на самолете. Но больше всего, она хочет сама встать на ножки и сделать первые шаги. Правда, пока останавливает Василису сложный диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП) в форме спастической диплегии (2 уровня). Помочь ребенку согласились специалисты из Германии и они уже назначили дату операции. Но пока семье не удалось собрать нужную сумму.

Девочка мечтает полетать на самолете. Фото: Евгения Бушуева

Бабушка Василисы рассказывает, что диагноз Василисе врачи поставили лишь в полтора года.

– Мы не сразу заметили, что развитие идет не так, как у всех детей. Ближе к году мы понимали, что ребенок отстает в развитии. Василиса ползала сама, могла переворачиваться. А на ноги не вставала. Потом в возрасте полутора лет съездили с Василисой в институт травматологии и ортопедии. Там нам сообщили, что, скорее всего, это патология и ДЦП, – рассказала «КП-Екатеринбург» бабушка ребенка Вера Воробьева.

Василиса не может стоять на ножках дольше минуты. Фото: Евгения Бушуева

С тех пор родные стали бороться за здоровье Василисы. Девочку возили на реабилитации, где медики проводили ей лечебные массажи, ботулинотерапию. Мама девочки была вынуждена уйти в отпуск по уходу за ребенком, бабушка пришла на помощь.

– В специальных ортезах Василиса может постоять чуть больше минуты. После первой реабилитации мы замечали улучшение. Но Василиса росла и снова требовалось лечение. Наша девочка испытывала чуть ли не постоянную боль, часто плакала и могла ходить лишь на цыпочках, – говорт Вера Воробьева.

По словам бабушки, если дальнейшего лечения не будет, то в дальнейшем девочку ждет вальгусная деформация стоп и суставов.

Василиса, по словам родных, девочка смышленая и добрая. Ей нравится играть в спасателей и проводить лечение чуть ли не всем вокруг.

– Василиса очень активная. И она просто обожает спасать всех. Иногда играет во врача и что-то лепечет под нос и делает свои лечебные манипуляции. Хотя сама Василиса побаивается людей в белых халатах. Ведь она знает, что врачи причинят ей в очередной раз боль и беспокойство. Но занятия с психологом и логопедом помогают ей отвлечься, – говорит бабушка.

Родные отмечают, что Василиса очень дружелюбная и добрая. Фото: Евгения Бушуева

Надежда на то, что девочка начнет ходить самостоятельно появилась благодаря зарубежным специалистам. Помочь девочке решился доктор Берниус из Германии. Он готов провести девочке манипуляцию под названем SPML – миофасциотомия, рассечение укороченных фасций. Она позволит растянуть мышцы и снизить спастику (состояние повышенного мышечного тонуса, при котором конечность оказывает сопротивление выполнению ею пассивных движений, – Прим. Ред.). Операцию готовы провести в Грузии.

– Конечно, полностью Василиса не выздоровеет, но жить ей станет гораздо проще. Пока она передвигается только с опорой. У Василисы есть мечта – полетать на самолете. Думаю, что предстоящую операцию она воспримет, как путешествие, – уверяет бабушка.

Операция назначена на 18 февраля. Ее цена – 14 700 евро (в рублях это не менее 1 458 692,76)

– Пока удалось собрать 600 тысяч рублей. Помогают наши друзья, знакомые и переводят разные суммы. Мы очень надеемся, что сможем осуществить мечту нашей Василисы и увидим ее счастливой, – говорит Вера Воробьева.

Взято отсюда

04.01.2024