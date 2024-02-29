Михаил Дегтярев доволен программами расселения аварийного жилья и улучшения коммунальной инфраструктуры, анонсированными в Послании Президента

Глава Хабаровского края – с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Максим Блинов/POOL/ТАСС

– В Послании президента подчеркнуто, что речь идет о людях, а не о километрах, метрах и тоннах. Главный герой сегодня – человек, гражданин России. И особая роль в жизни и развитии нашего государства принадлежит – президент особенно это подчеркнул – нашим воинам, которые в окопах, в Новороссии и Малороссии, отстаивают нашу страну, нашу свободу, наше право быть Россией, наши ценности.

– Владимир Владимирович сегодня несколько поручений дал нам, регионам, анонсировал большие программы по расселению людей из аварийного жилья, по транспортной инфраструктуре, по коммунальной инфраструктуре.

Конечно, мы все эти указания внесем в наши стратегии и планы, и бюджеты, самое главное. Ну, а тезис о списании долгов регионов – очень важное решение. У нас сейчас 59 миллиардов долг, больше 40 нам спишут. Это же деньги на развитие, мы их сразу вложим в экономику и социальную сферу, это я гарантирую.

– Я? Сразу же на самолет и в Хабаровск. И за работу. Наш край – оплот державы на востоке.

– Запомните это.

Взято отсюда

01.03.2024