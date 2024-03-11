Михаил Дегтярев: «Следуем курсом, заданным президентом»

Глава Хабаровского края и председатель ВЭБ.РФ осмотрели объекты в Хабаровске

Губернатор Михаил Дегтярев и председатель госкорпорации Игорь Шувалов обсудили вопросы взаимодействия. Фото: правительство Хабаровского края

Говоря о развитии регионов в своем недавнем послании Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин особо выделил задачу по улучшению транспортной составляющей. Он призвал сделать авиаперелеты более доступными для граждан и повысить к 2030 году интенсивность авиасообщения в России в полтора раза к уровню прошлого года.

– Перед правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Направим на эти цели порядка 250 миллиардов рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование, – сказал президент России Владимир Путин.

Огромную роль в этой работе играет государственная корпорация по развитию ВЭБ.РФ. Совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) они организуют бизнес-миссии в регионы. Визит делегации такого уровня в Хабаровский край лишний раз подтверждает готовность федерального центра разворачивать ключевые проекты именно здесь. По мнению председателя госкорпорации Игоря Шувалова, сегодня в крае не только здоровая экономическая и социальная обстановка, но и поддержка власти со стороны жителей. Это дает возможность всесторонне развивать регион с использованием возможностей ВЭБ и АСИ.

В рамках бизнес-миссии губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и Игорь Шувалов осмотрели строящийся терминал международных линий в Хабаровске. Его возведение началось в сентябре 2021 года.

– Пропускная способность строящегося терминала будет вдвое больше существующей и составит 600 пассажиров в час. Это порядка одного миллиона пассажиров в год. Следуем курсом, заданным нашим президентом Владимиром Путиным – сшиваем страну, – прокомментировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Сегодня строительство завершено на 65%. Здание терминала в высокой степени готовности, в нем ведутся отделочные работы. Контракты на поставку лифтов, эскалаторов и телетрапов уже заключены. Ввод терминала в эксплуатацию ожидается в первом квартале следующего года. За реализацию проекта отвечает резидент ТОР «Хабаровск» – АО «Международный авиатерминал Хабаровск».

Объем инвестиций в проект достигнет 6,1 миллиарда рублей. ВЭБ.РФ предоставит для этих целей три миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда в виде льготного финансирования. Те работы, которые на сегодняшний день завершены, оплачены собственными средствами АО «Хабаровский аэропорт». Размер финансирования составил 2,2 миллиарда рублей.

– Для ВЭБ.РФ это уже второй проект по развитию аэропортовой инфраструктуры в Хабаровске. Ранее мы профинансировали строительство терминала для внутренних авиалиний. Уверен, что Хабаровск будет развиваться и как точка притяжения для гостей из стран АТР, и как транзитный авиаузел. В нашем портфеле уже 10 построенных или модернизированных терминалов, и три из них – на Дальнем Востоке и в Арктике. В настоящее время идет финансирование терминалов в пяти дальневосточных городах. На рассмотрении еще 8 проектов на общую сумму 100 миллиардов рублей, – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Здесь же планируется создание воздушного пункта пропуска. Его оснащением займется ФГКУ «Росгранстрой» за счет средств федерального бюджета. Новый терминал и действующее здание пассажирского терминала внутренних авиалиний интегрируют в общий аэровокзальный комплекс.

– Новый международный терминал даст хабаровскому аэропорту возможность обеспечить безопасность и достойный уровень обслуживания пассажиров. Туристический интерес к региону будет только возрастать. Мы высоко оцениваем перспективы аэропорта как крупнейшего транзитного пункта на пути дальневосточников в Азию и поддерживаем желание пассажиров видеть красивый и современный аэровокзал, который, уверен, будет востребован, – сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Взято отсюда

11.03.2024