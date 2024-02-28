Милош Бикович впервые станет ведущим церемонии Национальной премии ИРИ

Первая часть награждения победителей пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл» в Сочи

Источник: ИРИ

Впервые сербский и российский актёр, продюсер Милош Бикович станет ведущим Премии ИРИ. Он проведет церемонию награждения главной контент-премии России для создателей социально значимых проектов. Милош завоевал популярность у российских зрителей, снявшись в таких проектах как «Солнечный удар», «Лёд», «Холоп», «Вызов», «Магомаев» и многих других. За последние несколько лет Бикович внёс значительный вклад в развитие российской индустрии контента.

«Жизнь постепенно перемещается в цифровую сферу. Это имеет свои положительные стороны, но также несет и большие опасности, – отметил актер. – Гаджеты и соцсети поглощают наше время. Они могут обогатить жизнь, но также и способствовать потере связи с внешним миром. Когда все доступно, стирается грань между добром и злом, плохим и хорошим. Институт развития интернета – это структура, которая наблюдает за всеми процессами в области создания новых форм контента, и по возможности ими управляет. Очень важно поддерживать социально значимые проекты, которые прививают правильные привычки, помогают обществу становиться лучше: развивают, образовывают, воспитывают, чтобы человек не потерял душу».

Разноплановое наполнение Премии ИРИ ориентировано на молодежную фестивальную аудиторию. Современное технологичное шоу мирового уровня задаст новые тренды в сценографии, мультимедиа и музыкальной индустрии России.

За музыкальную часть шоу отвечают три дивы русской поп-культуры: помимо Люси Чеботиной – MIA BOYKA и Mary Gu. Каждая из певиц выйдет на сцену в дуэте с другими известными музыкантами. Откроют мероприятие Mary Gu и певец Антон Токарев в сопровождении шоу-балета Александра Могилева. С MIA BOYKA выступит певец Ваня Дмитриенко.

Вечер для участников Фестиваля продолжится на федеральной территории «Сириус». Там пройдет Звездная ночь Премии ИРИ – масштабное мультижанровое шоу под открытым небом, где прозвучат эксклюзивные премьеры музыкальных хедлайнеров Премии ИРИ в обрамлении цифрового искусства.

Взято отсюда

28.02.2024