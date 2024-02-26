Министр Куренков и губернатор Дюмин передали тульским спасателям новые автомобили и инвентарь

Всего региональные подразделения МЧС получили 450 единиц современных технических средств

В понедельник, 26 февраля, глава МЧС России Александр Куренков и тульский губернатор Алексей Дюмин вручили ключи от 13 единиц специальной техники пожарным и спасателям области

«Автопарк территориального управления МЧС России пополнили шесть автоцистерн на базе КАМАЗа и УРАЛа и семь легковых автомобилей повышенной проходимости, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства. – Кроме того, «приняты на вооружение» квадрокоптеры, пожарные рукава, тепловизоры, комплекты теплоотражающих костюмов, пневмокаркасные модули и другой спасательный инвентарь – всего 450 единиц».

Уже сегодня техника и оборудование будут направлены в подразделения пожарной охраны Тулы и в районы области.

– Решительность и высокий уровень подготовки, которые вы проявляете в борьбе с бедствиями, пожарами и в повседневной работе, отмечены наградами МЧС России и Тульской области, — сказал на торжественной церемонии, обращаясь к спасателям и пожарным, генерал-лейтенант Александр Куренков. – Именно благодаря вашему ежедневному труду каждый человек уверен, что в минуту опасности на помощь ему придут настоящие профессионалы своего дела.

– Правительство области также постоянно оказывает региональному подразделению МЧС системную поддержку по всем вопросам, которые обозначают наши спасатели, – заметил в своём обращении глава региона, Герой России Алексей Дюмин. – Эта работа обязательно будет продолжена…

ЗА ГОД В ОБЛАСТИ СПАСЛИ 208 ЧЕЛОВЕК

За 2023-й в регионе потушено более 4,5 тысячи пожаров, на которых спасено 208 человек, еще более 1600 – эвакуированы.

На сегодняшний день пожарно-спасательный гарнизон Тульской области включает 52 подразделения федеральной противопожарной службы и 68 – противопожарной службы региона. Свыше 2500 специалистов обеспечивают здесь безопасность людей. Ежесуточно на боевое дежурство заступает более 500 человек личного состава, привлекается 160 единиц техники. Ежегодно боевые расчеты совершают около 6 тысяч выездов на пожары и дорожно-транспортные происшествия.

В этот же день Александр Куренков проверил боевую готовность подразделений Тульского спасательного центра МЧС России.

Взято отсюда

26.02.2024