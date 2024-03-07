«Моя дочь умерла, но за это никто не ответил»: новосибирская больница отказалась оплатить экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки

Новосибирская больница отказалась оплатить экспертизу по делу о смерти девочки

Дело о смерти Ангелины могут закрыть за истечением сроков давности. Фото: предоставлено мамой девочки.

Дело о смерти шестимесячной девочки в новосибирской больнице дошло до Алтайского краевого суда: туда пожаловалась клиника, где ребенку делали операцию. Как рассказала КП-Новосибирск мама маленькой пациентки, медики не хотят оплачивать медицинскую экспертизу, хотя суд обязал их это сделать. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Напомним, шестимесячную Ангелину привезли из Барнаула в новосибирскую клинику в мае 2022 года: в больнице девочке прооперировали заячью губу.

– Я увидела дочку совсем ненадолго, когда ее везли из операционной. Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела и не слышала. В ответ на мою просьбу увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, – рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки.

15 мая 2022 года дежурный врач сообщил Елене, что у ее дочери остановилось сердце. Женщина от шока не поверила.

– Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца, что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, – признается КП-Новосибирск Елена.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но виновных до сих пор нет.

– Хотя в первой экспертизе по уголовному делу говорится, что объем крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, – говорит Елена. – Но врачи с выводами экспертизы о кровопотере не согласились, назначили вторую экспертизу. Ее результатов мы ждем уже год: последние сроки, которые мне назвали, – первое полугодие 2024 года. А срок давности по нашему делу истекает в мае. Получается, моей дочки нет, но за ее смерть за 2 года никто не ответил.

Добиться хоть какого-то наказания для клиники можно было бы по гражданскому иску, который родители Ангелины тоже подали. Но и тут все пошло не по плану.

– Суд назначил проведение экспертизы – первой в рамках именно рассмотрения гражданского иска. Оплатить ее обязали больницу, но клиника не согласилась и подала жалобу в Алтайский краевой суд, – объяснила КП-Новосибирск Елена.

Заседание в краевом суде должно состояться в марте.

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Взято отсюда

08.03.2024