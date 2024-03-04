Можно ли определить паленый алкоголь по цвету, вкусу и запаху: как распознают опасные крепкие напитки

Красноярский эксперт рассказал, что содержится в алкогольном фальсификате

Андрей Шеходанов – эксперт со стажем. Именно поэтому при исследовании качества алкоголя он доверяет только современному оборудованию.

Можно ли в домашних условиях отличить качественный алкоголь от подделки? Нехитрыми способами выяснить, что в нем содержится – этанол или смертельный метанол? Вопросы не праздные. И касаются они не только маргиналов. Красноярцы хорошо помнят историю 2015 года, когда купленным в интернете суррогатным виски американского бренда отравились порядка 50 человек, 12 из них умерли. Позже выяснилось, что крепкий напиток был поддельным. Он содержал смертельно опасный метиловый спирт.

Есть ли явные признаки у суррогата, и как можно узнать состав содержимого бутылки? Об этом рассказал главный эксперт отдела физико-химических экспертиз Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) Главного управления МВД по Красноярскому краю Андрей Шеходанов.

Отдел, в котором он работает, также называют третьим. В нем делают 15 видов экспертиз: от взрывотехнической до исследования подозрительного алкоголя. На последнем остановимся подробнее. Ведь по словам специалиста с двадцатилетним стажем, алкогольных фальсификатов с течением времени меньше не становится. Это одно из самых «загруженных» направлений работы экспертов. Не редкость, когда спиртосодержащую жидкость непонятного происхождения перевозят по региону фурами. Внешне бутылки могут иметь «магазинный» вид, и в лаборатории корреспонденту «КП-Красноярск» показали такие убедительные образцы, привезенные на экспертизу. Но в них может быть разлито далеко не то, что заявлено на этикетке.

– Существуют грубые и «тонкие» подделки. В первом случае жидкость полностью не соответствует наименованию, указанному на этикетке. Во втором случае один компонент заменяется другим.

Корреспондент «КП-Красноярск» спросил, насколько часто встречается в составе фальсификата технический спирт?

– Очень часто встречаются фальсифицированные продукты на основе спирта, который непригоден для производства алкогольной продукции, – ответил эксперт: Очень часто мы находим компоненты, которые не предусмотрены требованием нормативных документов (ГОСТа).

Чем грозит употребление сомнительных напитков? Здоровья это точно не добавит! Никто не может предсказать исход, так как на рынок попадают самые разные фальсификаты.

– Один раз может попасться жидкость на основе ректификованного (то есть, очищенного) технического спирта – просто не соответствующий нормам для алкогольной продукции. В другой – на метиловом спирте, а это уже летальный исход, – поделился специалист.

Может ли человек почуять неладное в прямом смысле? То есть, определить опасный для жизни алкоголь по запаху А, может, его выдает специфический вкус или цвет? Андрей Шеходанов убеждает: «Не может!». И домашние «химические опыты» тоже не дадут исчерпывающий ответ: что содержится в купленном напитке, и насколько он опасен для жизни?

Образцы сомнительных партий привозят в экспертный центр.

– Мы определяем объемные доли этилового спирта, компонентный состав жидкости. Это помогает сделать вывод о качестве и безопасности алкогольной продукции. А также на основании наших экспертиз рассчитывается ущерб, нанесенный бюджету России.

В лаборатории журналистам наглядно показали, как можно точно определить состав сомнительного алкогольного напитка. Эксперты, даже очень опытные, не полагаются на обоняние, вкус и зрение при исследовании содержимого спиртосодержащих жидкостей. И другим не советуют! Им помогают капельные реакции и высокоточное аналитическое оборудование!

Например, современный газовый хроматограф (устройство для анализа сложных веществ путем их разделения на компоненты).

– Принцип хроматографии – это принцип разделения. Внутри оборудования находится стеклянный капилляр длиной 50 метров (проще говоря, по спирали накручена тонкая стеклянная трубочка). В процессе транзита вещества по этому капилляру происходит разделение компонентов. И на детекторе они отображаются, – поясняет принцип работы прибора Андрей Шеходанов.

Как это работает, журналистам продемонстрировали на практике, устроив проверку жидкости, заявленной как коньяк. Устройство показало, что это спиртосодержащая подделка. К счастью, не смертельная. Прибор «выдал» ее состав, в котором метанола не обнаружилось. Главными компонентами оказались этанол и пропиленгликоль (часто встречающийся ингредиент для создания вкусо-ароматической композиции, на основе которого создается имитация). Кроме этого, техника «нашла» в составе эфиры карбоновых кислот, которые имитируют вкус и аромат фальсифицированного алкоголя.

Так на что можно ориентироваться неискушенному потребителю, когда подделывается буквально все: от вкуса напитков до акцизных марок на бутылках? На здравый смысл! Во-первых, очень рискованно брать алкоголь «с рук», в сомнительных торговых точках и искать продавцов в интернете. Безопаснее всего делать такие покупки в специализированных магазинах. Во-вторых, должна настораживать цена значительно ниже рыночной. В трагической истории 2015 года покупателей сомнительного виски не насторожила, не оттолкнула, а привлекла его «смешная» цена. В итоге многие поплатились жизнью.

– Спрос рождает предложение. Если бы люди не покупали контрафактный алкоголь, мошенники бы его не производили. На мой взгляд, срабатывает еще и психологический фактор. Водку за 300 рублей человек не может себе позволить, а явный суррогат за 100 рублей себе разрешает, – поделился своими наблюдениями специалист.

Напомним, первые пациенты с диагнозом «отравление» стали попадать в токсикологическое отделение БСМП, в конце прошлой недели. Чуть позже выяснилось: все они пили виски «Jack Daniel’s», который заказывали в интернете по очень низкой цене .

В Красноярском крае за 9 месяцев 2022 года 1163 человека отравились алкоголем, из них 216 случаев закончились смертельным исходом .

Взято отсюда

04.03.2024