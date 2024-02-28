«Мы хотели оградить учителя»: минобор выступил с заявлением, почему опубликовал личные фото учительницы из Куйбышева и просил с нее объяснительную

Министр Жафярова заявила, что не считает непристойными фото учительницы из НСО

Эти фото разместил Минобр. Фото: vk.com/minobrnso

Министерство образования Новосибирской области объяснило, почему опубликовало снимки учительницы из Куйбышева, а также свою позицию по данному вопросу. Интервью областного министра Марии Жафяровой опубликовал Новосибирский ЦУР. По словам чиновницы, министерство, когда получило жалобу на фото учительницы, лишь хотело ее оградить от неприятностей и поэтому попросило убрать со страницы все сомнительные снимки.

– Мы хотели оградить, защитить личную жизнь учителя от той ситуации крайне негативной, которая уже развернулась по месту работы и проживания. Поэтому управление образования Куйбышевского района рекомендовало учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая то, что в каждой школе нашей страны действуют положения о профессиональной этике. Личные фото были удалены из открытого доступа, и я с этим согласна. Ни увольнения, ни выговоров, ни замечания по отношению к учителю не рассматривалось, – заявила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

При этом самой учительнице, которая находится на четвертом месяце беременности, не рассказали, какие снимки приложили к жалобе. Она полистала свою страничку и пришла к выводу: речь о свадебной фотосессии.

– Один из снимков – на фоне православного храма. Другой – с поцелуем. Я подумала: «Мы же не венчаны. Наверное, нельзя, значит, целоваться рядом с церковью, – рассказывала ранее КП-Новосибирск учитель Марина Л..

Это свадебное фото Марина удалила из соцсетей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Еще под подозрение попали снимки у стен вуза – там она держит диплом в руках и ее в щеку целует будущий муж. Марина «компромат» этот почистила и написала объяснительную. Чиновники официально отчитались о служебном расследовании жалобщику: «Было проведено совещание руководителей образовательных организаций о соблюдении педагогическими работниками кодекса профессиональной этики, а также проведена беседа с Мариной Олеговной с указанием на недопустимость поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя, и необходимость удаления фотоснимков интимного характера из публичного доступа».

Этот ответ разошелся по соцсетям. Из него выходило, что куйбышевская учительница действительно совершила какой-то позорный поступок. Марине пришлось вызывать скорую – подскочило давление. И оправдываться: фотографии она удалила совсем не аморальные, а обычные – со свадьбы.

– В сетях появляются изображения, которые совмещают свадебные фото учительницы с супругом на фоне православного храма и официальный ответ министерства на обращение гражданина по рассмотренному вопросу. Этот фейк начинает гулять по сети. Вызывает бурю, шквал совершенно справедливого негодования, непонимания, недоумения, как так может быть, что министерство образования – противник института семьи, храма, православия и категорически не приемлет традиционные ценности русского народа? В связи с многочисленными обращениями по этому поводу, действительно, в паблике министерства появился официальный комментарий и были приложены исходные фото (из жалобы – Ред.), – заявила Мария Жафярова.

Тот самый пост Минобра.

При этом она добавила, что даже те фото, которые министерство образования выложило в сеть, не являются крамольными:

– Я остаюсь при мнении, что в фото учительницы нет ничего непристойного, – говорит министр.

На этих снимках Марина целуется с мужем и целует в щеку подругу. При этом педагог говорит, что эти фото давно были удалены с ее страницы.

– Но таких фотографий (которые прикрепили к жалобе) у меня на странице нет, их нет уже даже не знаю сколько лет! Когда увидела их в ответе от министерства, сама попыталась вспомнить, когда они сделаны. Видимо, это в начале наших отношений с мужем, в 2017 году. И кто-то скопировал их и сейчас начал меня травить. Думаю, жалобу написал мужчина, который мстит моему знакомому депутату, я ему помогала с видеороликами, – говорит Марина.

Сама она не в обиде на минобор, но очень хочет, чтобы нашли жалобщика, который стал причиной этого скандала. Следственный комитет по ее заявлению начал проверку, автору жалобы на беременную учительницу грозит уголовная статья «Клевета».

Этих кадров в соцсетях педагога давно не было

Беременной девушке пришлось вызвать скорую после этого скандала

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Взято отсюда

28.02.2024