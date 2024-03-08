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«Мы к ней не прикасались»: в храме под Новосибирском почерневшая икона XIX века обновилась сама собой

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В храме под Новосибирском рассказали, как икона XIX века обновилась сама собой

«Мы к ней не прикасались»: в храме под Новосибирском почерневшая икона XIX века обновилась сама собой

Под Новосибирском старая почерневшая икона внезапно проявилась сквозь копоть. Фото: Предоставлено отцом Андреем

В храме села Довольное почерневшая икона Георгия Победоносца самообновилась: на ней проявились изображения святых. Местный священник говорит, что заметил это два дня назад. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Икона 15 лет простояла на полке. Фото: Предоставлено отцом Андреем

В местном храме имени Сергия Радонежского помнят историю появления иконы.

– 15 лет назад один из жителей села Баклуши принес в молитвенный дом черную доску: по форме было понятно, что это икона, но на ней не было видно лика святого. 10 лет она простояла на книжной полке у алтаря, затем молитвенный дом передал икону в храм села Довольное, – рассказал КП-Новосибирск отец Андрей, настоятель храма имени Сергия Радонежского в селе Довольное.

Обычно утратившие изображение иконы сжигают, но эту настоятель решил оставить – ее поставили в гостевой келье.

– Со временем мы стали замечать, что на иконе проявлялись отдельные участки: к примеру, очертания коня. Так стало ясно, что под слоем копоти изображен Георгий Победоносец.

Копоть могла сойти при хранении в жилом помещении. Фото: Предоставлено отцом Андреем

А два дня назад во время уборки в храме заметили, что изображение на иконе проявилось еще четче.

– Стали видны лики Георгия Победоносца и двух святителей по бокам иконы. Стало понятно, что произошло что-то необычное, – сообщил КП-Новосибирск отец Андрей. – Но мы ничего не делали, даже не прикасались к ней.

Священник выслал фото иконы специалистам по иконописи.

– Они предположили, что икона была написана в XIX веке переселенцами из Украины: вероятно, для местных жителей, которые занимались животноводством – об этом говорят образы святых-покровителей. Как говорят иконописцы, это обычная сельская икона, она не имеет большой исторической ценности, – уточняет отец Андрей.

Прихожане молятся Георгию Победоносцу в помощь бойцам СВОИ. Фото: Предоставлено отцом Андреем

За годы хранения икона потемнела: защитный слой лака мог впитать пыль и копоть, а затем мог сойти с изображения в теплом, сухом и проветриваемом помещении.

– По поводу проявления иконы у меня нет объяснений. Могу рассказать только о ее состоянии. Скорее всего, она была покрыта олифой (лаком), это вещество имеет свойство окисляться. Если икона хранилась в сельском доме, то дым и копоть могли появиться от печки и от лампадок, которые висели под ней. Также плохие условия хранения иконы могли способствовать накоплению копоти и грязи, – объяснила КП-Новосибирск мастер-иконописец Наталья.

Отец Андрей связывает проявление образов на иконе с другим.

– Изображенный на иконе Георгий Победоносец является покровителем воинов. В храме мы молимся за здравие бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, читаем акафисты Георгию Победоносцу. И проявление лика святого – знак того, что наши воины под его защитой, – считает отец Андрей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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Взято отсюда
08.03.2024

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