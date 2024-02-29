«Мы не смогли пройти мимо»: красноярские волонтеры вывозят бездомных собак из Бурятии из-за закона об эвтаназии

В Красноярск начали привозить бездомных собак из Бурятии

В Красноярск начали привозить бездомных собак из Бурятии

Зоозащитники вывозят собак из Бурятии в Красноярск. Это связано с нашумевшим законом об эвтаназии бездомных псов в республике. Так, в приюте «Преданный друг» приняли уже вторую партию собак. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель учреждения Алена Тращиненко.

Одна из новых обитательниц приюта – собака по кличке Лапка. Ее вряд ли удастся пристроить. У животного очень сильно повреждена передняя лапа, из-за чего собака с трудом передвигается. В Бурятии ей грозило усыпление, но теперь она в безопасности.

– Она очень добрая, очень ласковая, ориентирована на человека. Все время встречает и радуется. Как врач сказал, ей 3-4 года. У нее были достаточно большие раны на теле, но сейчас все зажило. Любовь и забота делают свои дела, – рассказала Алена Тращиненко.

Прибывших из Бурятии собак сначала отвозят в клинику. Если надо – стерилизуют и лечат. Затем – ищут им новый дом. Первую партию собак в приюте «Преданный друг» приняли еще в январе. Тогда волонтеры вывезли из Бурятии 11 собак. Приходилось лично договариваться с проводниками в поездах, чтобы они взяли животных в поезд. Сейчас в приют привезли еще трех псов из Улан-Удэ.

– Проезд одной собаки обошелся примерно в 3,5 тысячи рублей. В эту сумму входил сам билет, поводок, ошейник, миска, корм. Собаки сутки ехали с Улан-Удэ к нам сюда.

Что касается собак, которых доставили в январе – почти всех удалось пристроить. Кто-то из них стал новым другом для детей, а некоторые попали в семьи, где уже есть и другие собаки. Волонтеры отмечают, что хозяева на новых питомцев не жалуются.

Джину и Мышке из Улан-Удэ нашли новый дом в Красноярске Фото: сообщество волонтеров «Преданный друг»

Всего в Красноярский край привезли около 100 собак из Бурятии.

– Меня очень радует, что у нас очень добрые и отзывчивые люди и таким образом пытаются помочь. И мы не смогли пройти мимо, – отметила Алена Тращиненко.

Инициатива красноярских волонтеров у части горожан вызвала вопросы. Главный из них, а где гарантия, что привезенные издалека собаки снова не окажутся на улице? Ответ есть. Алена Тращиненко рассказала, собак отдает не просто в «добрые руки», а заключает с новым хозяин договор о безвозмездной передачи животного. И если вдруг собака окажется на улице, то через суд с владельца можно будет взыскать штраф.

Да и судьбу всех собак в приюте отслеживают. Интересуются у хозяев о здоровье питомцев, просят фото и видео.

– Все под мою личную ответственность. Я не для того их забирала, чтобы они здесь оказались на улице.

Само собой, узнать насколько эта практика эффективна, можно будет лишь спустя время.

Пока на уровне региона такой инициативы нет. Единственный прецедент – Ачинский район. Там главы всех девяти сельсоветов просят разрешить эвтаназию. Главный аргумент – безопасность.

К примеру, глава Ястребовского сельсовета рассказал, что свора псов преследует школьников, когда они идут на занятия. Такэе тяжелая ситуация в Малиновке. Этот населенный пункт со всех сторон окружен дачными поселками. К сожалению, не все собаки там домашние. Многих выбросили сами дачники, а псы, привыкшие к людям, спокойно забираются на участки в поисках еды. Как уверяют в сельсовете, стая из восьми псов держит в страхе весь поселок.

Последние данные по количеству бездомных собак в Красноярске следующие: больше пяти тысяч псов в черте города. Итогами подсчета в апреле 2023 года поделились в КрасГАУ. По данным специалистов, за 5 лет число безнадзорных животных уменьшилось. В 2018 году их количество равнялось 10 тысячам.

Тем не менее, случаи нападения псов на людей в Красноярске никуда не делись. Одна из самых резонансных за последнее время историй произошла в январе. Стая собак загнала двух туристок на скалу «Ермак» в национальном парке «Красноярские Столбы». Чтобы спастись – пришлось вызывать спасателей. К счастью, туристки остались целы и невредимы.

В дирекции Столбов тогда рассказали «Комсомолке», что у них мало возможностей бороться с этой проблемой.

– Только превентивные меры – меры по отпугиванию. Это все, что мы можем. Ну и сообщать в компетентные службы. Что касается территории нацпарка, отлов невозможен, даже специальными службами. Технически это нельзя сделать потому что у нас отсутствуют дороги и у нас горно-таежная местность, пересеченная с пешими маршрутами, – рассказывал Иван Кириллов, заместитель директора по охране территории национального парка «Красноярские Столбы»

Этот регион стал первым в России, где приняли закон об эвтаназии собак. Это произошло 16 ноября 2023 года. Там разрешили усыплять агрессивных и тяжелобольных животных. Также там можно умерщвлять псов из приютов, если им в течение 60 дней не найдут хозяев.

Аргумент у властей простой. Бездомных собак много, особенно в частном секторе. Они переносят болезни и самое страшное – нападают на людей. Еще один аргумент в республике – это плохие условия в приюте. В частности, в учреждении с названием «Ананда». Это крупнейший приют в Улан-Удэ. До принятия закона об эвтаназии там содержалось почти 2 тысячи животных.

Там же впервые применили новый закон и на практике. В начале января 18 псов из этого приюта усыпили. После чего, зоозащитники и начали вывозить собак из республики.

Бурятия стала первой и показала пример другим. К примеру, эвтаназию собак узаконили в Магаданской области, на Алтае и в Забайкалье. Ближайшая к нам точка – республика Тува. Соответствующий закон в местном хурале (парламенте – примечание «Комсомолки») приняли 21 февраля.

Главный аргумент «за» – безопасность жителей

Аргументы везде одинаковые. Первый и самый главный из них – безопасность жителей. Во всех перечисленных регионах были истории, когда собаки загрызали людей насмерть. В противовес стоят волонтеры, которые проблему и признают, но считают, что эвтаназия – это уже крайняя мера.

Тува стала еще одним российским регионом, где приняли закон об эвтаназии бездомных псов.

«Свора псов преследует школьников»: в Красноярском крае главы сельсоветов просят разрешить эвтаназию бездомных псов.

Пришлось вызывать спасателей: в Красноярске на Столбах стая собак загнала двух туристок на 30-метровую скалу.

Взято отсюда

29.02.2024