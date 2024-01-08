«Пятерочка» и «Перекресток» объяснили задержку поставок мяса птицы в региональные магазины сильными снегопадами и морозами, сообщает ТАСС.

В течение ближайших дней ситуация стабилизируется, уточнил ритейлер. Накануне СМИ сообщили о пустых полках с куриным мясом в магазинах. Очевидцы рассказывали, что на стеллажах не было ни куриных бедер, ни крыльев, ни грудок. Такая ситуация наблюдалась как минимум в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге. При этом в челябинском Минсельхозе заявляли, что проблем с поставками курицы нет.