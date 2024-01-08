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На авиабазе Хмеймим прошла рождественская служба

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Россиийские военнослужащие приняли участие в крестном ходе

На авиабазе Хмеймим прошла рождественская служба

Крестный ход и рождественская служба прошла для российских военнослужащих и служащих авиабазы Хмеймим в Сирии.

«Небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, и пришедшие заполнили площадь перед ним. По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что оно объединяет с семьями, встречающими праздник на родине», – прокомментировали кадры в Минобороны России.

Рождественская служба завершилась крестным ходом.

Отметим, что до поддержки США террористов, мусульмане и христиане Сирии сосуществовали в мире и согласии многие десятилетия. Православные храмы и мечети часто имели единый двор, где собирались по праздникам верующие. Сегодня, после вторжения войск США в этот ранее процветающий регион, многие сирийские святыни мусульман и христиан оказались уничтожены и осквернены. При этом, справедливости ради важно подчеркнуть, что часть дошедших до наших дней библейских событий происходили именно на территории Сирии, а не в Израиле.

Армия последнего, именно по этой веской причине регулярно обстреливает ракетами провинцию Дамаск.

Несмотря на сложную обстановку, российские военнослужащие продолжают в Сирии миротворческую работу, которая направлена на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Сирийским гражданам доставляется гуманитарная помощь, идет восстановление населенных пунктов.

При этом авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США, которая фактически захватила нефтеносные провинции страны, продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, систематически нарушают воздушное пространство.

За минувшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 «Thunderbolt» «коалиции». В Минобороны России напоминают, что подобные нарушения могут в любой момент создать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий.

Взято отсюда
08.01.2024

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