На НТВ выходит юмористическое шоу “Звёзды”, в котором определят самую смешную звезду России

В проекте шутят звёзды шоу-бизнеса и топовые комики

Премьера проекта, в котором будут выбирать самую смешную звезду России — 9 марта на канале НТВ. Шоу такого формата на нашем ТВ еще не было. Тут и баттл, и соревнования за деньги (очень большие деньги), и реально звездный состав участников с жюри.

В чем соль премьеры

Звезды российской эстрады, телевидения, кино и театра (не ноунейм, каст проекта мощный — дальше расскажем) выходят на юмористический баттл. Кто кого перешутит. В качестве рефери выступает медийное жюри: лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, шоумен Гарик Харламов, сценарист и режиссер Жора Крыжовников, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, видеоблогер Валя Карнавал и певец и бизнесмен Тимати.

– Когда слышат про новую юмористическую программу, то обычно представляют либо традиционную концертную программу, либо стендап с комиками, а не челлендж шоу, в котором очень популярные звёзды бьются за звание лучшего в юморе, да ещё и платят за это деньги. Я рад, что вместе с VK Видео и Medium Quality Production нам удалось придумать что-то новое, чего ещё не было на российском телевидении. И я верю, что этот проект станет таким же успешным, как и другие наши праймовые шоу во главе с «Маской», – рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Каждый звёздный участник вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом главный приз составит 20 млн рублей. Все звёздные участники до начала съёмок приняли решение, что свой выигрыш отправят на благотворительные цели.

Гарик Харламов

Кто на «манеже»

За звание самой смешной звезды России поборются певец, народный артист России Дмитрий Маликов, певец и музыкант Алексей Чумаков, певец и актёр Александр Ревва, телеведущая Лера Кудрявцева, народный артист России Филипп Киркоров, актёр и юморист Денис Дорохов, хореограф Мигель, рэп-исполнитель Джиган и комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив. Все они выступят лидерами коллективов, в которые войдут популярные юмористы.

— Мне кажется, что шоу «Звезды» способно рассмешить миллионы зрителей. Здесь собрались команды на любой вкус. Этот проект очень свободный, легкий, а также затрагивает темы, на которые другие побоялись бы говорить, — завлекает Марина Федункив.

— Проект очень грамотно сделан: прекрасное музыкальное оформление, операторская работа и световые решения. Всё очень динамично и весело, крутой ведущий, прекрасное жюри. На мой взгляд, этот современный, технологичный поезд юмора и музыки наберёт огромную скорость, и люди с азартом будут включать НТВ и весело проводить эти полтора-два часа с нами, — делится Александр Ревва.

Ведущим шоу, а также наставником одной из команд стал Азамат Мусагалиев. Он уже подколол коллег:

Азамат Мусагалиев

— В проекте «Звезды» я и ведущий, и участник одновременно. Быть членом жюри я бы точно не хотел. Во-первых, это очень сложно. А во-вторых, как говорил Жванецкий, «когда звезды гаснут, они попадают в жюри». Поэтому хочется еще посветить, — рассказывает Азамат Мусагалиев.

Если принять за аксиому, что смех — продлевает жизнь, тогда шоу явно можно было бы включить в какой-нибудь федеральный проект с условным названием «Долголетие».

— «Звезды» — это отличный проект. Но и очень непростой для жюри, потому что приходится смеяться 10 часов подряд. Уверен, что многие шутки разойдутся на мемы. Я получил огромное удовольствие и, уверен, такое же удовольствие получат все зрители НТВ и VK Видео, — считает Сергей Жуков, который, напомним, выступает рефери проекта.

Сергей Жуков

Не пропускайте премьеру! 9 марта, старт в 21:20 на НТВ.16+

Фотоматериалы предоставлены телеканалом НТВ

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Взято отсюда

08.03.2024