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На снегоходе, коне и даже в шпагате: как голосовали на президентских выборах жители Алтая

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На Алтае голосовать сами ходили даже 100-летние ветераны

На снегоходе, коне и даже в шпагате: как голосовали на президентских выборах жители Алтая

70-летний президент краевой федерации закаливания «Белые медведи» Александр Зеленецкий голосовал без футболки

В минувшие три дня жители Алтая голосовали на президентских выборах. На участки приходили семьями и рабочими коллективами. Некоторые подошли к исполнению гражданского долга оригинально. Чем запомнилось голосование в двух алтайских регионах – в материале «КП».

Голосовали даже в 100 лет

Пожилые люди по состоянию здоровья могли проголосовать «на дому». Однако некоторые считают своим долгом лично прийти на участок. Так поступил 100-летний ветеран из села Мамонтово Алексей Евлампиевич Борков. Всю свою жизнь он прожил в Алтайском крае. Из родного села в 18 лет ушел добровольцем на фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Великий Новгород и Псков, а победу встретил в Латвии. Вернувшись с фронта, работал до самой пенсии счетоводом. На пенсию вышел в 1983 году с должности начальника планово-экономического отдела Управления сельского хозяйства Мамонтовского района. Сейчас, несмотря на свой возраст, остается очень активным – в свои 100 лет ежедневно занимается скандинавской ходьбой и подсобным хозяйством!

Алексей Евлампиевич Борков голосует. Фото газеты Мамонтовского района

А другой житель Алтайского края, 100-летний участник Великой Отечественной войны Егор Панкратьевич Губернаторов тоже лично проголосовал – только в Горно-Алтайске, на избирательном участке в медицинском колледже. Зимой он приезжает жить к родственникам в Республику Алтай.

По сугробам

В Горном Алтае в труднодоступные территории члены избиркомов добирались на снегоходах.

В Алтайском крае тоже местами погода добавила неприятностей. Некоторым членам УИК пришлось буквально откапывать путь до избирателей. Например, в Курье, на малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова, накануне метель намела большие сугробы, местами в два раза выше человеческого рота.

С ягненком и конем

В республике избиратели наряжались в национальные костюмы. Эффектно прибыли на участок супруги из Онгудайского района. Они приехали на лошади, а также взяли с собой ягненка. У животных на шее были повязаны ленточки цветов российского флага.

А в Алтайском крае в дни голосования широко отмечали масленицу, поэтому блинное настроение вместе с вкусностями, чаем и народными костюмами не обошло и избирательные участки.

Кроме того, в Барнауле в субботу и воскресенье возле избирательных участков развернули ярмарки. После голосования жители могли купить свежие булочки и другие продукты по более низким ценам, чем в магазине.

Ничего лишнего

А вот 70-летний президент краевой федерации закаливания «Белые медведи» Александр Зеленецкий к своему наряду, как всегда, подошел минималистично. Ничего лишнего – шорты, шапка и кроссовки. Торс чемпиона мира по зимнему плаванию прикрывали лишь многочисленные медали. Отметим, что в дни голосования на улице была минусовая температура. Но без дрожи «знаменитый» морж после голосования сел на шпагат и лихо искупался в снегу.

После голосования чемпион мира по зимнему плаванию искупался в снегу

Напомним, ранее мы писали о том, почему алтайские пенсионеры воспринимают день выборов как праздник.

В Алтайском крае подвели итоги выборов президента России в регионе (подробности)

Взято отсюда
18.03.2024

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