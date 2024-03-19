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На выборы ходил, протестов не видел

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В воскресенье, 17 марта, я хорошо выспался и пошел голосовать. Пришел и оторопел

На выборы ходил, протестов не видел

Выборы прошли спокойно

Очередь начиналась прямо от ворот школы, где и находился мой избирательный участок. Нормальная такая очередь – человек 70 – 80. Люди изучали свои смартфоны и проверяли паспорта, прикидывая, когда они попадут к урнам.

– Слушай, а «эти» где? – средних лет мужчина заговорил с другим моим «соседом».

– Не видно вроде…

На часах было 12.15, оба были наслышаны о перформансе «оппозиционеров» – прийти голосовать ровно в полдень (когда и так самый наплыв народа и можно всех зачислить в «свои») – и сейчас пытались по внешним признакам выявить «этих» в очереди. Но «те» никак себя не проявляли, ни словом, ни делом.

– А вы чего в полдень пришли? – интересуюсь у только что подошедшей молодой пары.

– Как проснулись, так пришли, а что? – те ничего не знали про протест. Соседи кивали: у них та же история. И тут же с пониманием озвучивали настоящую причину очереди – на входе ради безопасности была тщательная проверка сумок и рюкзаков. И не надо ничего выдумывать.

Взято отсюда
19.03.2024

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