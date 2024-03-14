«Научить проще, чем перевоспитать»: в Самаре открылась «Академия молочной логистики»

На протяжении года студенты будут активно осваивать новые профессии — от кладовщика до администратора

Логистика сегодня — одна из самых активно развивающихся отраслей. Она росла бы еще быстрее, если бы не серьезная нехватка кадров. По данным опроса, который провела консалтинговая компания «Координационный совет по логистике», примерно 65% российских компаний (из 450, принявших участие в исследовании) в 2023 году столкнулись с нехваткой персонала.

К этому, по мнению экспертов, привела совокупность причин. Здесь и демографическая «яма» 1990-х, и скорость развития логистической сферы с увеличением объема операций, и переход потенциальных работников в смежные отрасли. В итоге компаниям порой месяцами приходится искать сотрудников — вакансий больше, чем резюме. Особенно не хватает комплектовщиков и кладовщиков.

— Выход один — растить кадры самим, — говорит региональный директор по корпоративным отношениям компании Health & Nutrition Мария Жаркова. — Ведь научить проще, чем перевоспитать. А чтобы стать полноценным менеджером, нужна практика, нужно понимать, как работать «в полях», пройти все ступени, чтобы не было пробелов.

Health & Nutrition (H&N) — лидер российского рынка свежих молочных продуктов. Здесь тоже столкнулись с дефицитом кадров, но решать проблему взялись глобально — чтобы помочь и себе, и коллегам. С января 2024 года вместе с Самарским государственным экономическим университетом компания запустила пилотный проект «Академия молочной логистики».

На протяжении года трое студентов СГЭУ, обучающихся по программе «Логистика в бизнесе», будут проходить стажировку в логистическом хабе компании в Самаре.

Почему именно здесь? Во-первых, это один из самых современных складов с высокой автоматизацией производственных процессов. Здесь занимаются не только отгрузкой продукта, который произвели на местном заводе, но и перемещениями между предприятиями компании в разных регионах, поставками в страны СНГ. Центр построили несколько лет назад, и сейчас ежедневно через него проходит порядка 700 тонн йогуртов, творожков и прочих молочных продуктов. Во-вторых, здесь всегда нужны «рабочие руки», а в-третьих, опыт, который получат ребята в таком центре, будет максимально объемным.

— В институте студентам дают теоретическую базу, — говорит Мария Жаркова. — А в нашем проекте ребята на практике смогут применить эти знания. Достойно пройдя все этапы стажировки, они получат опыт работы на разных позициях, научатся самостоятельно принимать важные решения в разных бизнес-ситуациях и нести за них ответственность.

Наставниками проекта стали действующие сотрудники логистического центра, которые имеют опыт работы в том числе на ключевых позициях, — супервайзеры, администраторы, начальники смен. С их помощью за 12 месяцев студенты — в свободное от учебы время — пройдут все практические этапы своей будущей профессии: от комплектовщика и кладовщика до администратора и старшего смены. И, кстати, даже будут получать зарплату!

После прохождения каждого этапа практикантов ждет промежуточная аттестация. Тем, кто успешно дойдет до «финиша», предложат постоянную работу на одной из 12 производственных площадок компании.

— Это может быть как Самара, так и другой регион нашего присутствия, — объясняет Мария Жаркова. — Конечно, не исключено, что кто-то во время стажировки поймет, что выбрал не ту профессию. Но пока все наши стажеры настроены решительно.

Главные герои проекта — это студенты-третьекурсники Самарского государственного экономического университета. Они уже неплохо знакомы с логистикой «в теории» и готовы проверить свои знания, а заодно и самих себя, на практике.

После серьезного отбора в финал проекта вышли трое претендентов. На протяжении всей стажировки в «Академии молочной логистики» мы будем следить за их успехами и впечатлениями. А пока — попросили ребят рассказать, как и почему они выбрали логистику и чего ждут от нового опыта.

«Я осознанно подошла к выбору профессии, потому что после 11 класса успела год поработать в разных крупных компаниях. О профессии логиста узнала, когда работала в транспортной компании, и поняла, что в будущем вижу себя в этой сфере. Мне нравится видеть структуру, систему, которая постоянно находится в движении. А быть частью этой системы еще лучше! От стажировки хочу получить полезные для профессии навыки, знания и работу, на которой смогу реализоваться как профессионал».

«Я спонтанно решила пойти на логистику, хотя мама уговаривала меня еще в 9 классе. Я отнекивалась, потому что видела себя переводчиком. Но позднее поняла, что мне нужна профессия, где знание языка будет применяться лишь по необходимости. Тогда я и вспомнила про мамин совет. Логистика показалась мне интересной, но не совсем понятной, возникло желание разобраться в ней. Поэтому я здесь. Надеюсь, что к концу стажировки я «познаю» логистику со всех сторон и должностей. Мне очень важно пройти весь путь снизу вверх, чтобы понимать, как устроены все процессы».

«Логистика на сегодняшний день — очень востребованная профессия, еще и неплохо оплачиваемая. Я считаю, что именно тут можно раскрыть потенциал человека, в котором есть предпринимательская жилка. Больше всего в жизни я люблю получать новый опыт, люблю рисковать и пробовать что-то новое. В работе ценю свободу действий и возможность реализовать себя. Стажировка, я думаю, поможет понять, правильный ли я сделал выбор».

В компании говорят: если проект покажет свою жизнеспособность и состоятельность, то сотрудничество с вузом продолжится и наборы на стажировку станут ежегодными. В планах у H&N создание федерального центра подготовки кадров в сфере логистики.

— Конечно, в первую очередь имеем в виду свою компанию, ведь мы работаем по всей России, от Липецка до Красноярска, — говорит Мария Жаркова. — Но, пройдя стажировку, студенты получат опыт, который можно будет применить в любой отрасли, поскольку молочная логистика считается одной из самых сложных. Ведь здесь нужно учитывать все: пищевую безопасность, короткие сроки годности продукции, соблюдение «холодной цепочки». В нашей сфере отклонения от нормы недопустимы, так как высок риск потерять продукт. Поэтому склады для хранения молочной продукции, как и машины для ее перевозки, должны отвечать достаточно жестким техническим и санитарным требованиям.

О том, как устроена сфера логистики, чему учатся студенты и кто их обучает, мы расскажем в следующих выпусках нашего проекта. А пока желаем ребятам удачи!

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Взято отсюда

14.03.2024