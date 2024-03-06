«Не мылся два года – носки пришлось срезать ножом»: мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют

Жившего в колодце мужчину из Тольятти отмыли, одели и пристроили в приют

Благодаря неравнодушным тольяттинцам Александр получил шанс на новую жизнь / Фото: Антон Глетчеров

Никому не нужен

Судьбой Александра, живущего в канализационном колодце в Тольятти, на прошлой неделе интересовались все: федеральные СМИ, телеграм-каналы, полиция и родственники бездомного. Многие обещали приехать и решить проблемы мужчины, который уже около 15 лет живет где придется, а этой зимой нашел для себя «тепленькое местечко» в колодце, где проходят трубы отопления.

В начале этой недели в Тольятти должна была приехать съемочная группа крупнейшего российского канала. Телевизионщики обещали забрать бездомного в Москву, привести в порядок, помочь с жильем, работой и оформлением документов. Но никто так и не приехал. Как стало известно «КП-Самара», на улице Александр не остался, нашлись люди, которые все-таким ему помогли.

Человек из подземелья

Тольяттинский волонтер Антон Глетчеров уже много лет помогает людям в сложной ситуации. По его мнению, история Александра не самая трагическая. Этой зимой Антон помог вернуться в цивилизацию инвалиду, которого родные выгнали из дома в морозы. Мужчина без ног смог поставить в лесу палатку и жил там две недели со своим котенком.

– Тогда мы смогли собрать среди моих подписчиков около тридцати тысяч рублей и снять для человека квартиру, в которой он сможет прожить хотя бы до весны, – рассказывает Антон. – Когда мне позвонили и рассказали про Александра, живущего в колодце, я и не думал, что это вызовет резонанс на всю страну. Хотя, конечно, я впервые услышал о ком-то, кто живет среди труб под землей.

Александр скитался больше десяти лет, родные думали, что он давно умер / Фото: Антон Глетчеров

Возможно, новость широко разошлась благодаря колоритной внешности бездомного, а может, дело в том, что перепечатывая сообщение, о котором «Комсомолка» написала первой, многие СМИ допустили путаницу. В итоге все стали говорить, что Александр не поднимался на поверхность больше десяти лет своих скитаний.

– Люди очень активно откликались, – вспоминает Антон. – Тут же позвонили родные, ТВ-каналы, многие печатные СМИ. Было много обещаний помочь. Мои друзья собрали немного денег, и я договорился с тольяттинским приютом для бездомных, но Александр до последнего ждал, что кто-то за ним приедет. В результате мы едва его не потеряли. Первый порыв помогать стал стихать, коммунальные службы начали опасаться, что с них спросят за непорядок, и выгнали Александра из колодца, сославшись на необходимость провести работы. Я почти случайно заехал проведать дядю Сашу и застал его на улице. Он мялся у другого канализационного люка, потому что не мог открыть. Думаю, еще через несколько минут он пошел бы куда глаза глядят, и, возможно, мы никогда бы его больше не увидели.

Отмыли и приодели

Блогер и его знакомые привели мужчину в порядок и пристроили в приюте / Фото: Антон Глетчеров

Антон Глетчеров решил не тянуть и повез бездомного к своим друзьям. Один из товарищей истопил для мужчин баню.

– Я сам мыл дядю Сашу, потому что он больной человек и тяжело двигается, – признается Антон. – Он был ужасно грязным, ведь, по его словам, не мылся минимум два года. На нем было три пары носков, которые пришлось срезать ножом. Была жуткая вонь. На дяде Саше было столько грязи, что пришлось его почти скоблить. Потом мы поехали к другому нашему знакомому, который постриг и побрил Александра.

Дяде Саше справили новую одежду и отвезли в приют. Антон взял слово с подопечного, что тот не будет пить и постарается найти себе работу, чтобы самостоятельно оплачивать свои расходы.

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Взято отсюда

06.03.2024