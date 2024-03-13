«Не просто танцы в ярких нарядах»: Фотограф из Ростова рассказал, как переехал на ГОА и стал актером индийского кино

Ростовчанин рассказал, как переехал в Индию и кардинально поменял жизнь

Ростовчанин переехал в Индию и начал сниматься в кино.

Порой живешь и не знаешь, что таит день грядущий, – в любую секунду все может поменяется. Так произошло с ростовчанином Данилой Сухоруковым. Около двух лет назад он работал фотографом и отправился в небольшое путешествие по Индии. За два месяца он круто поменял жизнь: остался в новой стране и стал актером.

Данила рассказал «КП-Ростов-на-Дону» про быт и особенности Индии, а еще – о местной киноиндустрии.

– Сколько себя помню, всегда любил создавать визуальный контент. Долгие годы работал в Ростове то оператором, то фотографом. Но уже в сентябре 2022 года жизнь кардинально изменилась. В сентябре было мало заказов на свадебную съемку, поэтому решил отправиться в поездку. Взял небольшой рюкзак и улетел в Индию. В итоге остался здесь жить.

– К быту привыкать не пришлось. Я уже был в этой стране, все здесь казалось знакомым и понятным. Сейчас снимаю квартиру в деревушке Арамболь в ГОА. Жизнь здесь относительно недорогая – даже если сравнивать цены с ростовскими. Например, аренда небольшой квартиры или студии рядом с океаном обойдется в 15 тысяч рупий – примерно 16 500 рублей. Чем дальше жилье находится от воды, тем оно дешевле. Питаться тоже получится бюджетно. Можно абсолютно не заморачиваться с домашней готовкой. Цены в кафе невысокие, а вот порции настолько большие, что даже крепкий мужчина не сможет все съесть с первого раза. Например, в местечке с европейским меню шампур куриного шашлыка с гарниром и салатом стоит около 300 рупий (примерно 360 рублей). В заведениях для местных вообще можно умудриться поесть на 40 – 50 рупий.

Однако Данила предупреждает – индийская еда специфична.

– Если вы фанат ядерного пламени на языке, то проблем не возникнет. Если же любите острое в разумных пределах, лучше не экспериментировать. Кроме того, есть и заморские изыски. Например, прямо на берегу вам могут предложить омаров, лобстеров и даже акулу по цене около 800 рупий. Как человек обожающий эксперименты, перепробовал практически весь ассортимент. К слову, мясо океанической хищницы напоминает очень жесткую рыбу. Вкусно, но опять-таки на любителя.

Собеседник признается, вторая особенность Индии — бешеный дорожный трафик.

– Ездят, а, скорее, гоняют здесь преимущественно на байках и скутерах. Месячная аренда варьируется в пределах 3-10 тысяч рупий. Например, мой скутер выходит в 3500 плюс бензин. Если вы предпочитаете такси, то прежде чем сесть в машину, придется заморочиться. Вызвать с помощью приложения не получится. Мы либо идем пешком на специальную парковку, либо заранее договариваемся с бомбилой. Срочно вызвать такси в аэропорт — практически нереально.

Но есть и другие альтернативные варианты передвижения по родине слонов.

– Называет «реактивный» автобус. И это не шутка. Со стороны он напоминает автобус из «Гарри Поттера». При стоимости от 10 до 30 рупий этот транспорт обгоняет байки только так. Но, несмотря на очевидный плюс в виде цены и скорости, есть жирный минус. Имя ему — давка. В большинстве случаев передвигаются «железные кареты» полностью забитые, лишь к концу маршрута можно немного выдохнуть. Ну и куда без короля индийских дорог — тук-тука. Здесь он выполняет роль маршрутки. Вообще это мотороллер с открытым задним сидением. В пути небольшой транспорт превращается в семиместную скоростную таратайку.

– Месяц жизни на ГОА стоит порядка 50 тысяч рупий за все про все, около 55 тысяч российских. Если же включить режим экономии, то и на 30 тысяч можно себя неплохо чувствовать.

Порой живешь и не знаешь, что таит в себе день грядущий. Фото: архив героя публикации.

По мнению Данилы, одна из основных особенностей индусов — необязательность.

– Если что-то может пойти не по плану, не сомневайтесь, так и случится, потому что нет у них привычки думать наперед. Например, я могу десять раз попросить официанта не делать блюдо острым, но не факт, что на одиннадцатый раз он об этом вспомнит. Даже если потребуешь переделать, по пути на кухню товарищ может снова об этом забыть. И так везде и всегда. К счастью, в деревушке Арамболь большое русскоязычное комьюнити. За годы приезжие ребята создали даже клубы по интересам. Собираемся, чтобы поболтать, поиграть в настольные игры или просто провести вечер около океана. Чаще всего в дружную компашку входят те, кто живет тут долгое время или приехал с грядущей перспективой. А вот ребят, что прилетают на неделю – две, сторонятся и называют «пакетниками». Переживают: ты сейчас с ними сдружишься, а они уедут. Обидно.

Подобные сообщества не только помогают найти друзей, но и отлично выручают с поиском работы. Так, в одном из русскоязычных чатов мужчина нашел объявление о поиске актеров для индийского кино.

– Компания набирала мужчин европейской внешности. Изначально подвозил туда друга, но сработал принцип «за компанию». Товарищ предложил попробовать. Вроде платят неплохо – около 7000 бат за смену. За выезд на пять – семь дней можно получить 30 тыс. рупий, а за некоторые сцены каскадеров – и все 200 тысяч. Да и вообще, дело интересное. Была не была – записался.

– Уже через месяц выяснилось, что картина – про войну, мой типаж им идеально подходит. С того фильма история фотографа была поставлена на паузу. Стал работать актером массовых сцен. За неделю такой командировки можно отбить месячное проживание в стране. Плюс компания всегда берет на себя проезд, обеды и отели в городе съемок. Идеально. Самая главная сложность в этом деле – ожидание. На протяжении 12 часов мы несколько раз входим в кадр минут на 15. Потом начинается перестановка света, декораций и оборудования, а после – опять: «Кадр один, дубль один, поехали».

Иной раз ничего примечательного, но в любую секунду все может поменяется. Фото: архив героя публикации.

Собеседник уверен, существует много ложных стереотипов об индийском кино.

– Многие представляют, что в индийском кино только и делают, что танцуют в красивых сари, ярких нарядах, как в Болливуде. На самом же деле индийский кинопродакшн давно стремится к европейской и американской картинкам. Безусловно, есть отдельные тематические проекты, но чаще всего это понятная всем классика. Любовные драмы, боевики, триллеры, детективы и многое другое.

– За время работы в какие только роли не перевоплощался. Был и космическим захватчиком, и британским офицером, и солдатом, и банковским работником, и врачом. А еще меня часто зовут на роли бандитов и охранников. Видимо, лицо уж больно угрожающее. Но суровая по меркам индийского кино внешность не мешает пробовать другие образы. Например, прямо сейчас играю роль архитектора.

Но уже скоро стало понятно — этого мало. В результате всего за пару месяцев мужчина круто изменил свою жизнь. Фото: архив героя публикации.

В какой-то момент мужчине предложили попробовать себя еще и в роли каскадера

– Приехал для обычных съемок, а в итоге попробовал себя в новом ампула. Продюсеры сказали, мол, безопасно повисишь на веревках за двойной прайс. Естественно, согласился. Если делать все по уму и отказываться от заранее травматичных трюков — никаких последствий не будет. Помню первый опыт был довольно интересным. Кино на мотив фильма «Звездные войны». Изображал местного Дарта Вейдера.

– Кинопроизводство – интересная сфера, особенно иностранная. Карьерный рост может быть стремительным. Играешь в массовых сценах, но режиссер в любой момент может поставить тебя в основной состав. Правда, амбиций таких у меня нет. Для меня это способ пообщаться с интересными людьми, посмотреть страну и заработать денег.

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Взято отсюда

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