Немцы называли русских индейцами: Раскрыты неизвестные ранее факты нацистского геноцида народов СССР

В Москве состоялась презентация книги «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы»

В Москве состоялась презентация книги «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы»

Эта книга толщиной в «Библию» времён Кирилла и Мефодия могла бы стать настольной в школьных библиотеках и кабинетах чиновников. Каждый из нас обязан знать, о чём в ней идёт речь: на основе и уже известных, и недавно раскрытых данных автор рассказывает, как «цивилизованные европейцы» с немецкими нацистами во главе попытались уничтожить наш народ, стереть его с лица земли, как осуществляли сознательный геноцид народов Советского Союза.

Хотели истребить 30 миллионов человек, 26,6 миллионов – получилось. Действовали теми же методами, как колонизировали Африку и Америку: объявили, что коренные жители русских земель не люди, а недоразвитые «унтерменши», попытались разделить и стравить народы Советского Союза. Устраивали эпидемии и голод. Вывозили к себе ресурсы и «рабов». Уничтожали как сопротивлявшихся, так и смирившихся – системно, по заранее продуманному плану.

Эта книга толщиной в «Библию» времён Кирилла и Мефодия могла бы стать настольной в школьных библиотеках и кабинетах чиновников.

Автор книги, историк и журналист Егор Яковлев, собрал убедительные доказательства, что целью нацистов было не просто разрушение советского государства, а уничтожение славянского народа.

Книга вышла в издательстве «Комсомольская правда» при поддержке Российского военно-исторического общества. В презентации приняли участие председатель попечительского совета РВИО, член совета безопасности РФ Сергей Иванов. Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский. И шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

КОЛОНИЗАЦИЯ ВЕДЁТ К ГЕНОЦИДУ

Экс-министр обороны Сергей Иванов вспомнил разные виды геноцида, в частности тот, что устроили европейцы в Африке, и отдельно остановился на поселенческом геноциде, как в США – продвижение немцев на Восток имело все признаки именно поселенческого геноцида.

– В Советском Союзе не приветствовалось расследование количества мирных советских людей, погибших в период оккупации или в период боевых действий, – подчеркнул Иванов. – А здесь опубликованы цифры. Число погибших мирных жителей превышало количество погибших или пропавших без вести военнослужащих! На оккупированных территориях количество жертв среди советских граждан – 7,4 млн., а общее число убитых мирных советских граждан составляет 11,4 млн. человек.

Сергей Иванов

Это означает, что нацисты вели сознательную войну против мирных граждан. Сергей Иванов подчеркнул, что происходящее сегодня на Украине – это тоже форма геноцида русского населения. И происходит она под той же нацистской символикой и с теми же повязками на руках.

– Запад открыто расписался в том, что Украина находится под полным внешним управлением. По существу, сегодня это колония, – заявил он.

Колония, с точки зрения западных руководителей, принадлежащая Западу. А для них украинцы – такие же славяне-«унтерменши» как русские, и значит подлежат уничтожению. Ценность имеют только территории и ресурсы.

Владимир Мединский

ТРУПАМИ НЕ ЗАБРАСЫВАЛИ

– Прямые потери на поле боя и умерших от ран бойцов Красной армии – 8,6 млн. человек, – указал Мединский. – Эта цифра выбивает миф о сверхэффективности вермахта. Раньше сопоставляли 26,6 миллионов погибших русских (советских людей) и 6 млн немецких солдат. Но к 6 с лишним миллионам немцев добавим их союзников – румын, венгров, словаков и т.д. И поставим против 8,6 миллионов наших солдат – уже не получается, что мы немцев «трупами забросали». Из общей цифры наших погибших вычтем военных, бойцов НКВД, партизан, всё равно остаётся 15-16 миллионов убитых гражданских. Это существенно больше числа тех, кто с оружием в руках защищал нашу землю. Страну хотели уничтожить, и людей хотели уничтожить всех, вне зависимости от того, оказывали они вооруженное сопротивление или нет.

Книга уже появилась в продаже, а в следующем году планируется издать её на немецком и английском языках.

30 МИЛЛИОНОВ ДОЛЖНЫ БЫЛИ УМЕРЕТЬ ОТ ГОЛОДА

– То что население СССР хотели уничтожить, в советское время констатировалось, но мало изучалось, – подчеркнул писатель Егор Яковлев. – Зато немецкие историки в 90-х годах, подняв эту тему, произвели сенсацию в Германии, развеяв миф о том, что преступления совершались исключительно эсэсовцами. Они писали о трагической судьбе советских военнопленных. И о программе уничтожения славян и всего советского населения при помощи голода.

По словам писателя, вторгаясь в Советский Союз, нацисты не везли с собой в обозе какое-либо «новое русское правительство». Оно было не нужно. На занятых территориях не должно было оставаться русских, там планировали расселить немецких колонистов. Гитлер, Гиммлер и Геринг в своей риторике часто проводили параллели между Северной Америкой и Восточной Европой. Для «чистокровных арийцев» славяне были чем-то вроде индейцев и подлежали в лучшем случае выселению в резервации. Нацистские лидеры повторяли, что число славян необходимо сократить, что славянство представляет не идеологическую, а биологическую проблему для Европы.

Кроме того, Германия зависела от импорта продовольствия и удобрений, повышающих урожайность. После блокады Британией морских путей, был риск, что в Германии может начаться голод. И немецкая верхушка с самого начала думала, где взять недостаток зерна. Взять его можно было только в южных областях России и на Украине. Вместе с планом Барбаросса составлялся план тотального ограбления Советского Союза. Всё зерно и другие продукты без исключения направлялись в Германию и на нужды оккупационной армии. То что от голода умрут 20-30 миллионов советских граждан, закладывалось в этот план заранее. В первую очередь от голода должны были умереть Ленинград и Москва. Эта идея родилась ещё в мае 1941 года, то есть перед вторжением вермахта на территорию СССР.

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов

ВСЕГО ЛИШЬ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов напомнил собравшимся, что вышедшая книга – уже не первая в серии фолиантов, изданных совместно с Российским военно-историческим обществом. Бороться с фальсификацией истории можно только при помощи поиска и публикации исторических документов. Эти книги – напоминание, что нельзя забывать о случившихся ужасах. И попытка указать на параллели с событиями, происходящими сейчас.

– В книге упоминается фраза: «Аборигену, чтобы вступить в конфликт с поселенцем, нужно всего лишь остаться дома». Донбасс всего лишь остался дома. И вступил в конфликт.

Методы уничтожения людей не изменились. Чтобы противостоять этому, чтобы разбираться, где добро и где зло, чтобы понимать, что мы воюем за святое дело, необходимо читать вот такие книги.

Книга уже появилась в продаже, а в следующем году планируется издать её на немецком и английском языках. И возможно поднять вопрос об официальном признании геноцида народов СССР на международном уровне.

Взято отсюда

05.03.2024