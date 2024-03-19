«О, Боже мой, какая скука, фуршеты эти без еды!.. Баяна нет и тамады» – стихи про заграничные свадьбы и наши

93-летний миллиардер Руперт Мёрдок снова собрался жениться – на этот раз на бывшей тёще Романа Абрамовича

93-летний миллиардер Руперт Мёрдок снова собрался жениться

А я опять с глазами мопса на кухне новости смотрю – ещё один жених из «Форбса» повёл невесту к алтарю. И вот я вижу эти свадьбы и, как корректнее сказать бы, зеваю, чувствую тоску и засыпаю на боку. О, Боже мой, какая скука, фуршеты эти без еды!.. Баяна нет и тамады. Свояк и тесть не бьют друг друга. В саду, в гостиной мрак один, как будто кто-то умер, блин.

У нас совсем другое дело. В любой заброшенной глуши как будто бы петарда тлела и вдруг рванула от души! Не надо пошлых миллионов, чтоб рис кидать в молодожёнов. И сколько ты ни фанфаронь, а будешь прыгать под гармонь, как тот олень во время гона, под крики, песни и галдёж. Потом стаканчик хлобыстнёшь и так икнёшь от самогона, что будет всем, япона мать, в их Калифорнии слыхать!

Толпа беснуется в загуле. Прошло часочка полтора, а ты уже стоишь на стуле и радостно кричишь «ура!». Потом вдруг падаешь со стула. Золовка юбку расстегнула. Племянник снова пьёт до дна без брюк и в маске кабана. Свидетель пьяный на плакате выводит соусом «любовь». Целует шурина свекровь, а свёкр уже лежит в салате и громко, звучно, как пиит, на том конце стола храпит.

И это только лишь начало. Ещё в сто сорок третий раз певица Слава не звучала и цел в сортире унитаз. Ещё с бутылкой тётя Алла по центру зала не скакала. Ещё посуда вся цела. И ноутбук, и зеркала. Ещё все челюсти на месте. И брат жены не спел романс. И этот, как его, брейк-данс жених не показал невесте. Чего уж там, из всех гостей ещё никто не пил с локтей.

Ещё себя покажем! Да ведь? Чтоб бил ключом адреналин. А в штатах что? Боюсь представить. Три канапешки из маслин. Ни песен матерных, ни квеста. Кларнет и мрачная невеста. Пока у нас здесь круговерть, она, клянусь, сидит как смерть. И рядом трезвые подружки на свадьбе той не кажут прыть. Да что там, их развеселить не смог бы даже Саша Пушкин! Тут даже он бы занемог!

Хотя шутить умел, как бог.

Взято отсюда

19.03.2024