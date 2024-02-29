«Обматерил психолога, порвал учебники»: в Новосибирске третьеклассник держит в страхе одноклассников

В Новосибирске школьнику, который держит в страхе класс, могут сменить форму обучения

Школьный класс в декабре прошлого года опустел: родители объявили бойкот и не водили детей на уроки.

В Новосибирске третьеклассник второй год доставляет проблемы одноклассникам и учителям. Например, по словам родителей других детей, материт учителей, избивает одноклассников и выкидывает их вещи в окно. Родители третьеклашек писали везде коллективные жалобы, но никакого результата они не дали. Подробнее в материале КП-Новосибирск.

О буйном мальчике Мише* СМИ впервые написали в декабре 2023 года. Тогда в один из учебных дней ребенок устроил в классе погром. Он душил одноклассника, порвал учебники всему классу и укусил педагога. Родителей тогда объявили школьнику бойкот. Они не отпустили детей на занятия. В школе устроили экстренное собрание, на нем заверили взрослых, что их дети будут в безопасности. Сначала на уроки с дебоширом ходили его родители, но недолго.

Ребенок разорвал учебники одноклассников. Фото: предоставлено родителями

– Родители не всегда были с ним на уроках. Как только ослабили контроль, ребенок перестал вообще следить за собой. Он обматерил школьного психолога, одноклассников матом тоже кроет. Они его за это заперли в школьном туалете. Дети начинают защищаться, как могут, – рассказала КП-Новосибирск одна из мам.

Мальчик сломал дверь в шкаф. Фото: предоставлено родителями

Как говорит женщина, на днях Миша обидел даже своего лучшего друга – единственного мальчика, который с ним общался.

– Они повздорили, и Миша открыл окно в школе и выкинул его дневник на улицу, а после начал бить мальчика. Ему не сильно досталось, но такая агрессия пугает, куда она заведет в следующий раз, — спрашивают родители одноклассников Миши. – Недавно шла речь о том, что Миша будет ходить в школу несколько раз в неделю. Его мама уже задумалась над тем, чтобы сменить его форму обучения на очно-заочную (это система когда ученик посещает уроки несколько раз в неделю по индивидуальному учебному плану) или вообще перевести его на домашнее обучение. Пока что ребенок на больничном, и какое решение будет точно принято мы не знаем. Но очень хотим уже поставить точку в этом конфликте.

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Взято отсюда

29.02.2024