Олег Сирота ищет невесту и зовет молодых специалистов на работу в деревню

Знаменитый российский сыровар рассказал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову о сельских проблемах, о роботах в деревне и своем рецепте похудения

Олег Сирота и Александр Гамов. Ставрополье, 5 марта.

С Олегом Сиротой мы встретились 5 марта на Ставрополье, в поселке Солнечнодольске, куда приехал Президент России Владимир Путин пообщаться с работниками овощеводческого тепличного комплекса «Солнечный дар», посмотреть на успешное хозяйство, попробовать сочные ставропольские помидоры.

Ну, и, разумеется, сюда съехались многие представители аграрного цеха из разных мест, как говорится, других посмотреть и себя показать, опыт позаимствовать и собственными проблемами и мыслями поделиться.

А «пересеклись» мы с Олегом за перекусом, около столика с бутербродами. Рабочий день журналистов и участников мероприятия, как и президента, начался рано, был очень интенсивным, насыщенным – все проголодались изрядно. И как только образовался небольшой перерыв – потянулись к еде.

Тут мы и разговорились с самым знаменитым отечественным сыроваром – он был одним из пионеров нового российского сыроделания, бывал в редакции «Комсомолки» и потчевал пишущий народ вкуснейшим своим изделием.

– Я в первый раз изменил традиции – не привез с собой головку сыра. Ну, потому что раньше его всегда съедала охрана. До адресата он не доходил. У меня десять раз сыр отнимали, я его прятал…

– Да я никогда не мог пронести… Нет, здесь на столах не наши ломтики. Ставропольский продукт. Но тоже неплохой, честно скажу.

– Ну, здесь же 30 тысяч аграриев. А меня два вопроса беспокоят. Первый вопрос – самый больной в сельском хозяйстве. Многие думают, что это – деньги, сбыт продукции, или банки, или торговые сети. Нет. Самая большая проблема – это люди. У нас колоссальный отток кадров из села, мы потеряли за год 240 тысяч человек. Вот столько встало и ушло из предприятий агропромышленного комплекса, из фермерских хозяйств.

– Нет, вообще в России. Найти молодого парня, который будет работать в деревне – это колоссальная проблема.

– Александр, понимаете, у меня на предприятии уже роботы работают. И вам будет сложновато… Нет, экскурсия – пожалуйста. А вот для работы нужны молодые, грамотные специалисты, умеющие обращаться со сложной техникой!

– Похудел? Ну, занялся спортом. Меня кардиолог напугал. 32 года, говорит, Сирота, а у тебя давление скачет, пей теперь всю жизнь таблетки. Я напугался, стал ходить пешком. Потом – бегать. Сыроварня в деревне – 10 километров через лес. Так и похудел.

– И они – тоже.

– Первый вопрос – по кадрам. Нам нужно внедрять стандарт агроклассов с практикой. Чтобы мы ребят подхватывали в школах, потом сопровождали до колледжа, вуза и потом трудоустраивали на работу. Это нужно завязывать в одну систему и популяризировать. Прямо очень нужно принимать именно образовательный стандарт.

– На уровне школ нужно начинать. Вот у нас, смотрите, учебник моих детей, по которому они знания получают. Вот это (показывает картинки) город: мегаполис, все хорошо. А вот это – село: покосившиеся домишки, лодочка на реке…

– Да, пусть посмотрят, как наших детей учат. После такого в деревню ехать не захочешь.

– Доступ к земле, конечно. Нам очень мешает всякая мафия, спекулянты, когда вот ты пытаешься землю взять с торгов, а они появляются и заставляют тебя заплатить им денежку. И каждый раз доходит до половины стоимости земли. Такая мафия появилась.

– Пока не женился. Ходил к Гузеевой, к Ларисе, на передачу «Давай поженимся».

– Не нашел.

– Давно не был.

– Самые красивые работают в "Комсомольской правде", я знаю.

Вот на такой приятной ноте и расстались мы, надеюсь, временно, с сыроваром Олегом Сиротой. До встречи, дружище!

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Взято отсюда

06.03.2024