Сальдо: украинские дети хотят уехать учиться и жить в Россию

Украинские дети хотят переехать жить в Россию, чтобы получить здесь возможность получить образование и построить карьеру

Владимир Сальдо прокомментировал заявление исполнительного директора украинского филиала Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко. Спикер заявляет, что ситуация с воспитанием и социализацией детей-сирот в Украине в настоящий момент катастрофическая, сообщает губернатор Херсонской области.

"Киевский режим и его прихвостни уже не могут скрывать очевидный факт — дети на территории Украины хотят жить в России. Проблема будущего, перспектив молодого поколения на Украине сейчас стоит максимально остро. Незалежная Украина существует уже только на бумаге, причем сомнительной юридической ценности", – заявил Сальдо.

Как считает глава региона, Украина – несамостоятельное государство, которое не в состоянии дать гарантии прав и свободы человека, а также показать образ будущего для подрастающего поколения.

Накаленной ситуации с детским мнением способствует отсутствие социальной поддержки в Украине, разрушенное образование и мобилизация несовершеннолетних. Таким образом, дети хотят переехать жить в Россию, чтобы получить здесь возможность получить образование и построить карьеру.

"Дети осознанно хотят уехать в Россию, где разносторонняя учеба, перспективная карьера и семейная жизнь представляются определенными и счастливыми, в отличие от Украины", – подчеркнул Сальдо.

Глава Херсонской области считает, что благодаря общению со сверстниками из России у украинских детей появился выбор и надежда на будущее. Так, в Херсонской области школьники могут выбрать языки для изучения. Предлагается русский, украинский и крымскотатарский.

Российская молодежь может проявить себя в любой сфере деятельности. Это стало возможным благодаря разнообразным молодежным движениям, которые активно поддерживаются государством на федеральном уровне.

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Взято отсюда

12.03.2024