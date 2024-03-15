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Оппозиционеры расчехлили «баяны» к выборам

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Прозападная оппозиция запустила в соцсетях ложь о принудительном голосовании

Оппозиционеры расчехлили «баяны» к выборам

Оппозиционные ресурсы с 13 марта постят видео, якобы снятое в столичном роддоме. И сопровождают ролик подписями в духе: рожениц заставляют голосовать на выборах президента. Как выяснил сайт KP.RU совместно с проектом «Лапша Медиа», который направлен на разоблачение недостоверной информации, видео не что иное как «консерва», а если говорить языком интернет-мемов — «баян». К тому же ролик слабо связан с подписью, которой его сопровождают.

На кадрах действие происходит в больничной палате. К беременным женщинам приходит, вероятно, сотрудница клиники — медсестра. В ролике об «обязательстве» явиться на выборы речи не идет.

Предполагаемая сотрудница медучреждения сообщает, что собирает списки, находящихся в учреждении. Голос за кадром, который ведет съемку, в свою очередь, задает провокационные вопросы, используя штампы: «обязаловка», «свозят на выборы», «доплаты за организацию явки». К тому же живо интересуется, за кого будет голосовать медсестра.

Простейший фактчекинг ролика можно провести с помощью поисковиков, что мы и сделали. Загрузили скриншот видео и тут же обнаружили первоисточник. Ролик датирован 2018 годом. А сейчас видео распространяется по телеграм-каналам как якобы актуальное, снятое 13 марта в 12:00.

Пять лет назад запись активно распространяли оппозиционные ресурсы, связанные с сетью Алексея Навального*. Что любопытно, оппозиционеры и в тот год получили волну критики — причем от коллег по либеральному цеху. Ибо как уже было сказано: на видео никакой речи о принудительном визите на избирательный участок нет. Хотя подавали его с заголовками: «Пока не проголосуешь, не родишь».

Впрочем, как гласила тезис нацисткой пропаганды — чем страшнее и наглее ложь, тем охотнее в нее верят.

Так что «баяны» и сейчас не «заиграли».

*Включен в список террористов и экстремистов.

Взято отсюда
15.03.2024

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