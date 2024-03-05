От березового сока до фуа-гра. Чем кормят гостей Всемирного фестиваля молодежи

Шоколадные конфеты и березовый сок пользуются особой популярностью у иностранцев на ВФМ

Дефицита в еде на территории Города молодежи нет

Прокормить тысячи людей – нужно постараться. Сотни поваров и помощников стоят с раннего утра до позднего вечера у плиты и на раздаче в здании аэропорта Всемирного фестиваля молодежи (именно под воздушную гавань стилизована инфраструктура в здании университета Сириус на время мероприятия. – Авт.). Если на борту настоящего самолета тарелочки с едой привозят прямо к креслам, то в импровизированном Городе гости приходят в специально оборудованные залы, в каждом из которых размещаются по 50-100 столов на шесть персон.

Для персонала, волонтеров, участников и экспертов столовые разделили. Но вот превосходства в питании ни у какой категории гостей нет, рацион абсолютно одинаковый – мы лично проверили. Меню дублируется как в залах аэропорта ВФМ, так и в шатре на улице, где расположился огромный фуд-корт.

– А есть меню на все семь дней марафона? Можно узнать, чем кормят гостей? – спрашиваем у сотрудников столовой.

– Да, конечно, никаких секретов нет. Весь рацион заранее согласован, питание сбалансированное, можете взглянуть, – протягивает список миловидная девушка в белом фартуке.

С меню можно ознакомиться в каждом зале

Каждый день можно на выбор взять из предложенного один суп, салат, одно горячее блюдо с гарниром, десерт и напиток. Но при этом изо дня в день блюда дублироваться не будут.

– Мы стараемся не повторяться. Все же фестиваль длится неделю, поэтому меню очень разнообразное. Даже из одних и тех же продуктов можно делать несколько разных салатов – взяв, например, сначала сырые овощи, затем отварные и маринованные, – говорит девушка на раздаче, продолжая накладывать индейку в томате продвинувшемуся в очереди участнику фестиваля.

Помещения, где кормят гостей, просторные

Из салатов в списке семидневного питания можно найти из пекинской капусты с крабом, с курицей и ананасом, салат с индейкой, с тунцом, с говядиной и паприкой. Из супов в меню есть уха, минестроне из овощей, солянка, суп из тыквы, крем-суп "Дюбарри". На второе здесь готовят фрикасе куриное, азу из говядины, треску со сливочным соусом, чахохбили, бефстроганов, минтай в сливочном соусе, рагу из индейки с маслинами, ягненка, филе судака с пряным соусом. А на гарнир подают рис, булгур, цветную капусту, пасту с овощами и многое другое.

И, да, единственное, что все же не меняется – это напитки. Стабильно можно к основным блюдам налить себе ягодный морс, яблочный сок, чай или кофе.

Пряники разбирают, чтобы увезти домой

Для тех, кто хочет изюминки в рационе, в Олимпийском парке развернулся большой фермерский рынок. Только вот если в столовой питание предоставляют бесплатно, то в гастрорядах нужно раскошелиться.

Фермеры тоже креативно подошли к оформлению прилавков

Продукты на Всемирный фестиваль молодежи привезли производители из 32 регионов России. Здесь можно найти свердловские сладости, нижегородские сыры, алтайские деликатесы, рыбу и икру Дальнего Востока России, мед из Саратова, фуа-гра, оленину. Каждый участник фестиваля может не только попробовать разные уголки страны на вкус, но и увезти с собой гастрономический сувенир. Особой популярностью у иностранцев пользуется березовый сок и шоколад.

– У нас разобрали все шишки в шоколаде, уплетают за обе щеки, – смеется за прилавком продавщица. Да и мы заметили любовь иностранцев к сладостям – тарелку с шоколадными конфетами в открытой студии «Комсомолки» опустошают проходящие мимо гости в секунды. Но нам не жалко – на здоровье!

Гости с удовольствие пробуют и непривычные продукты

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Взято отсюда

05.03.2024