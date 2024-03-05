Папа, поиграй со мной в будущее!

В Казани завершились самые необычные и самые интересные Игры нового тысячелетия

На стенде компании «Интеррос» можно было прокатиться по горным трассам на специальном симуляторе. Впечатления самые реалистичные. Фото: Пресс-служба «Интерроса»

Нашу страну, конечно, крупными соревнованиями не удивить. И Олимпиада в Сочи, и чемпионат мира по футболу доказали то, что для нас и не требовало доказательств. У нас умеют проводить спортивные (и не то только) форумы высочайшего уровня, люди гостеприимные, открытые, а все, кто посетил наши турниры, возвращаются, как в песне поется, «из России с любовью».

Но «Игры Будущего», которые прошли в этом году в Казани (с 21 февраля по 3 марта), открыли и еще одну российскую сверхспособность. Оказывается, мы умеем придумывать собственные соревнования, которые, вполне возможно, станут основным трендом в развитии мирового спорта на долгие годы.

Это первые всемирные Игры для тех, кто занимается так называемым фиджитал-спортом. То есть дисциплинами, где реальный спорт сочетается с виртуальным. Часть поединка проходит в компьютере, а часть – на площадке. И в итоге результат может оказаться самым непредсказуемым.

По казанским нотам

«Спасибо, Казань! Спасибо, Россия!» – чилийский парень со скейтбордом в восторге размахивал руками и показывал на прекрасный зал, где проходили соревнования. Казань приготовила восемь первоклассных локаций для всех видов спорта. Экстремалы на байках выступали в парке «Урам», мастера Counter-Strike – в знаменитой Теннисной академии, хоккеисты сошлись на ледовой арене, где выступает гордость города – «Ак Барс».

Специальные площадки подготовили для соревнований дронов и битвы роботов. Ну а основные события, включая открытие и закрытие Игр, принимал комплекс «Казань Экспо», который находится прямо у казанского аэропорта.

У всех посетителей «Игр Будущего» было отличное настроение. Праздник состоялся. Фото: Пресс-служба «Интерроса»

Организаторы предусмотрели все, включая досуг для гостей, помимо самих соревнований. В «Казань Экспо» работал «Город Будущего», где партнеры турнира представляли свои фиджитал-точки. Кстати, особой популярностью пользовался стенд компании «Интеррос», которая выступает генеральным партнером турнира. Там любой гость мог виртуально перенестись на великолепный горный курорт «Роза Хутор» и испытать весь спектр эмоций от спуска на горных лыжах при помощи профессионального симулятора (российская разработка SkyTech), а потом запечатлеть себя в шлеме и с лыжами на специальной фотозоне. Фиджитал-склон «Интерроса» настолько полюбился гостям «Города Будущего», что в конце Игр число посетителей стенда превысило 1000! А тысячному гостю – четырнадцатилетней фигуристке Диане Мухаматдиновой, которая хотела встать на горные лыжи, – «Интеррос» подарил сертификат на уикенд на курорт «Роза Хутор». Там девочка вместе с мамой смогут покататься на настоящих горных лыжах. За период проведения «Игр» стенд с горными фиджитал-лыжами посетили гости не только из разных российских регионов, но и из разных стран – Мексики, Бразилии, Беларуси, Китая. Были даже профессиональные спортсмены.

«И может собственных Роналдо…»

Конечно, все виды спорта «Игр Будущего» были для зрителей делом новым, но некоторые из них мгновенно стали хитами.

На «Битву роботов», например, было не попасть. Тут и зрелище душераздирающее и правила простые и понятные. Много месяцев умельцы собирали своих механических друзей, заботливо прикрепляли к ним иглы, пилы и молоты. А потом, страдая, выпускали своих роботов на арену, чтобы драться не на жизнь, а буквально на смерть. Увы, довольно часто от собранных железных спортсменов по итогам поединка почти ничего не оставалось. Зато битвы выходили эпические. В финале проигравший робот даже вспыхнул как свечка и в огне отправился на почетный отдых.

В соревнованиях дронов, которые особенно интересно смотреть на экране под грамотный комментарий, спортсмены показывали совершенно запредельный уровень мастерства. Их «птички», на 10 секунд залетая на пит-стоп, показывали фигуры высшего дронового пилотажа, что, конечно, было невероятно круто.

Но особой любовью зрителей пользовались игры-стрелялки Dota-2 и Counter-Strike. Оно и понятно, у этих игр сотни миллионов фанатов (и одновременно участников) по всей планете. И, надо сказать, зрелище это действительно невероятное и яркое. И в зале болеют отчаянно, ведь, как выяснилось, в этой игре есть свои Месси, Роналдо и Игори Акинфеевы.

Чемпионат по спортивному программированию был, пожалуй, самым сложным, но и самым престижным видом спорта Игр в Казани. Фото: Пресс-служба «Интерроса»

Лучшее лучшим

Бились ребята, конечно, прежде всего за титул первых победителей «Игр Будущего», но и общий призовой фонд в десять миллионов долларов имел значение для двух тысяч приехавших в Казань спортсменов. Такие соревнования – удовольствие весьма дорогое. Конечно, в последующие десятилетия марка «Игры Будущего» наверняка будет приносить огромную прибыль организаторам, но первый турнир был бы невозможен без помощи и активного участия представителей российского бизнеса.

Крупнейшие российские компании (например, VK, Газпром, РЖД и другие) внесли свой весомый вклад в общее дело. Так, генеральный партнер «Интеррос» выбрал для спонсорства самую сложную, но и самую перспективную дисциплину – спортивное программирование (Sport programming). Участники разыграли огромный призовой фонд в 300 миллионов долларов!

«Сегодня на «Играх Будущего» произошел исторический день, когда мы узнали имя чемпиона в дисциплине «Интеррос – спортивное программирование», финал проходил в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Вообще это титанический труд! На протяжении двух дней 50 участников из 27 стран боролись за трофей «Игр Будущего» и солидный призовой фонд», – делится впечатлениями спортивный обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

Победителем стал россиянин Федор Ромашов. Второе и третье места тоже заняли наши соотечественники – Александр Бабин и Кирилл Кудряшов. Компания «Рексофт» подарила Федору Ромашову тур на двоих на легендарный космодром Байконур.

«Игры Будущего» – не только одно из главных спортивных событий года, но и яркий пример технологического лидерства России. Для «Интерроса» очень ценно быть одним из пионеров на этом пути. Мы рассчитываем, что наша поддержка и деятельное участие в Играх компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта», – отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

Лучшие программисты получили в награду оригинальный трофей, приготовленный разработчиком ПО и IT-систем «Рексофт».

А первая российская токенизационная платформа «Атомайз», ключевым инвестором которой выступает «Интеррос», стала спонсоров самой, пожалуй, интересной дисциплины «Игр Будущего» «Мир танков».

За победу в «Мире танков» бились восемь команд, а в финале победу одержали спортсмены из команды Beyond, обыгравшие соперников из ENEMY со счетом 7:1. Третье место заняла белорусская команда Solnce.

Капитан Beyond Дмитрий Кулаков был признан сильнейшим кибер-танкистом и получил первым спорт-NFT на 500 000 призовых рублей от платформы «Атомайз».

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о том, как он оценивает «Игры Будущего».

«Все дисциплины интересны по-своему, – отметил наш прославленный спортсмен. – Не могу что-то отдельно выделить, но каждая из них охватывает свою аудиторию. Мне повезло, мне удалось и побывать, и увидеть все дисциплины, и каждый раз я открывал для себя что-то новое. Но самое удивительное – это огромное количество людей на трибунах, то, как реагирует зал на финалах. Все трибуны забиты, люди спрашивают лишний билетик. А это значит, что самые смелые ожидания организаторов стали реальностью.

Здорово, что приехали участники из более чем ста стран, и все они, как мне кажется, довольны и счастливы».

Взято отсюда

05.03.2024