«Пел, шутил, к девушке приставал»: в Новосибирске суд запретил 70-летнему пенсионеру ходить в библиотеку

В Новосибирске суд запретил 70-летнему пенсионеру ходить в библиотеку

Почитать в библиотеке новосибирец уже не сможет.

В необычном деле пришлось разбираться новосибирским судьям: в читальном зале пенсионер распевал романсы и громко шутил… Но вот процесс проходил чинно и серьезно: читатель выступал против библиотеки. Бились оппоненты за читательский билет.

70-летний посетитель судился с Новосибирской государственной областной научной библиотекой. Пенсионер обиделся, что его лишили читательского билета. И через суд пытался вернуть себе доступ к Пушкину, Тургеневу и Достоевскому. На первый взгляд – произвол! Человека законных прав лишают. Но не все так просто: библиотекари заявили, что читатель – дебошир и хулиган. Пришлось судье восстанавливать события в храме литературы.

Не будем разглашать имя горе-читателя, чтобы не обижать пенсионера. Давайте заменим фамилию, например, на такую – Обломов. И вот что про него выяснилось на процессе (цитируем материалы суда).

«Согласно служебной записке начальника отдела художественной литературы на мероприятие в театральном зале зашел Обломов. На просьбу не шуметь и покинуть зал он ответил отказом. На уговоры охраны не мешать и покинуть зал тоже ответил отказом, сел на входе на ступеньки и пригрозил уйти только с большим шумом».

«Из докладной записки начальника отдела краеведения следует, что во время лекции историка Константина Голодяева читатель Обломов пел песни, разговаривал с несовершеннолетними посетителями об алкогольных напитках, мешал работе сотрудника отдела краеведения, совершал неприемлемые высказывания. Указывает, что это происходит систематически, влияет на имидж библиотеки в глазах других посетителей, унижает достоинство сотрудников и лектора, отпугивает посетителей».

Читатель, стало быть, излишне общительный. Ладно бы пел он в кружке народной самодеятельности. Но нет, пришел «артист» туда, где требуется тишина.

Звоню краеведу, на лекции которого балагурил читатель. Собеседник подтверждает: был такой посетитель.

– Действительно, помню дедушку, который приходил ко мне на лекции. Причем много раз. Может, он где-то там и пел и шутил, но мне это абсолютно не мешало, а вот с руководством библиотеки, слышал, у него в итоге был конфликт, – ответил КП-Новосибирск Константин Голодяев. – Людей-то неадекватных много. Но они безобидные на самом деле. Меня он не доставал, и даже досадно, что его не пускают в библиотеку. Возможно, он мешал другим.

Действительно, мешал. И несмотря на уважаемый 70-летний возраст, делал дамам сомнительные предложения. Может, начитавшись «Лолиты» Набокова, а может, исключительно по велению собственной души пытался соблазнить молодую особу.

«Из служебной записки гардеробщицы следует, что ее внучка приходила в читальный зал. На втором этаже ее остановил Обломов, стал знакомиться, уточнил ее возраст, после чего последовали предложения сексуального характера».

В материалах суда не говорится о возрасте внучки, но полагаем, сексуально активный дедушка не случайно спрашивал возраст, а девушка была взрослой. Иначе суд разбирал бы совсем другую историю. Как бы то ни было, поведение Обломова для библиотеки оказалось неприемлемым. И суд признал: 70-летнего дебошира отстранили от книг законно.

Решение Центрального районного суда весельчак и эротоман пытался изменить, жаловался в областной суд. Но правда в этой истории не на стороне читателя.

– Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотеками, – сослался суд на закон «О библиотечном деле».

Теперь Обломов в научной библиотеке точно персона нон грата. Правда, библиотек в городе еще много.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер

Взято отсюда

07.03.2024